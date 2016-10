Die Zahl der Anträge auf Schallschutz am Flughafen Berlin-Schönefeld ist weiter gestiegen. Grund dafür sei die im kommenden Sommer geplante Nutzung der südlichen Start- und Landebahn, berichtet die Flughafengesellschaft (FBB) in der unternehmenseigenen Anwohner-Zeitschrift "BER aktuell" (November-Ausgabe). Seit dem Sommer seien mehr als 500 neue Anträge eingegangen.



Der Flugverkehr in Schönefeld wird ab Mitte Juli 2017 für rund drei Monate über die Südbahn abgewickelt. Die Nordbahn muss nach Auskunft der Betreibergesellschaft in diesem Zeitraum wegen umfangreicher Bauarbeiten geschlossen werden.



Hintergrund sind steigende Passagierzahlen, deshalb wird der alte Schönefelder Flughafen auch nach Öffnung des neuen, benachbarten Hauptstadtflughafens BER weiter genutzt. Für den Parallelbetrieb sind neue Rollbahnen und Vorfelder nötig. Während der Arbeiten kann die Nordbahn nicht genutzt werden.