Mit der neuen Berliner Koalition will die Brandenburger Landesregierung erneut über mehr Nachtruhe am künftigen Flughafen BER verhandeln. Die rot-roten Regierungsfraktionen im

Brandenburger Landtag lehnen es allerdings ab, während der Koalitionsverhandlungen Druck auf SPD, Linke und Grüne in der Hauptstadt auszuüben. Es sei guter politischer Stil, sich aus den Koalitionsverhandlungen anderer Landesverbände herauszuhalten, sagte der Linken-Abgeordnete Matthias Loehr am Donnerstag im Landtag.