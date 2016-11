BVB/Freie Wähler wollen nicht, dass das Land Brandenburg weiter Geld für den Bau des Flughafens BER zahlt, solange es keinen konkreten Eröffnungstermin gibt. Wer nicht in der Lage sei, einen Endtermin zu benennen, für den er auch gerade stehe, der dürfe auch kein Landesgeld beziehen, teilte die Wählergruppe am Dienstag in Potsdam mit.

Die Forderung richtete sie an den brandenburgischen Finanzminister Christian Görke (Linke). Die Oppositionsgruppe forderte zudem von der Landesregierung, eine Zusage zu geben, dass seit 2014 vergebene Darlehen des Landes an die Flughafengesellschaft FBB nicht in Eigenkapital umgewandelt werden. Hintergrund ist eine Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Wählergruppe, die unlängst veröffentlicht wurde. Demnach wurden ab dem Jahr 1992 an die FBB gewährte Darlehen des Landes in Höhe von annähernd 180 Millionen Euro später in Eigenkapital umgewandelt.