Ein Bild und seine Geschichte - Defekte S-Bahnhof-Beleuchtung in Schönefeld bleibt defekt

26.11.16 | 17:14 Uhr

Peinlich, traurig, schlimm: Ein Bild vom defekten Leuchtschriftzug am S-Bahnhof Flughafen Schönefeld hat unter den rbb|24-Nutzern kollektives Kopfschütteln ausgelöst. Statt den Schriftzug zu reparieren, will ihn die Deutsche Bahn nun mit Werbung verhüllen.



Rund elf Millionen Fluggäste landen mittlerweile jährlich am Flughafen Schönefeld, viele von ihnen nutzen die S-Bahn, um nach Ankunft in die Berliner Innenstadt zu gelangen. Auf ihrem Weg zur S-Bahn sehen sie dabei schon von Weitem einen eher merkwürdig anmutenden Leuchtschriftzug an der Bahnhofsfassade: "BAH OF FLUG A F LFRL -SC ÖN LD" ist dort zu lesen, wo eigentlich "BAHNHOF FLUGHAFEN BERLIN-SCHÖNEFELD" stehen sollte. Auf Nachfrage von rbb|24 teilte die für den S-Bahnhof zuständige Deutsche Bahn (DB) mit, dass der Leuchtschriftzug schon seit Mitte des Jahres kaputt ist. Es handele sich bei der Beleuchtung um einen Altbestand aus den 80er Jahren, als der Bahnhof gebaut wurde. "Die Produktion der Leuchtmittel ist eine Einzelanfertigung und nur mit einem enormen Kosten- und Arbeitsaufwand zu realisieren", teilte ein DB-Sprecher mit - ohne die genauen Kosten zu benennen.



Werbung statt Reparatur

Wird der großflächige Schriftzug bei den Berlinern und ihren Gästen also weiterhin für hochgezogene Augenbrauen sorgen? Laut Bahn wurde die defekte Beleuchtung mittlerweile abgeschaltet. Repariert wird sie aber auch in absehbarer Zeit nicht. "Bis Ende des Jahres wird das Empfangsgebäude nun mit Werbeflächen verhüllt, so dass der Schriftzug nicht mehr sichtbar ist", so der Sprecher weiter. Eine Instandsetzung erfolge "vorerst nicht". Was im nächsten Jahr mit dem Schriftzug passiert, ist unklar.

Bereits von Weitem gut zu erkennen: Der "BAH OF FLUG A F LFRL -SC ÖN LD".

"Einfach nur peinlich"

Unter den rbb|24-Nutzern bei Facebook und Twitter hat ein Anfang der Woche veröffentlichtes Bild vom Schönefelder Schriftzug überwiegend für Frotzeleien und Häme gesorgt. Viele zeigten Unverständnis dafür, dass das Schild, das internationale Gäste als eines der ersten Dinge bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt zu sehen bekommen würden, nicht repariert wird. "Das sehe ich in jeder Nachtschicht. Einfach nur peinlich und ein Armutszeugnis für die Deutsche Bahn", schrieb ein Leser, der auch fehlende Toiletten und den damit einhergehenden Geruch im Bahnhofsbereich kritisierte. Ein anderer Nutzer betonte die Bedeutung des Anschlusses am Alt-Flughafen in Schönefeld: "SXF wird noch lange aufbleiben, vielleicht sogar nie schließen. Da sollte die Bahn schon mal ein paar Millionen in die Hand nehmen."

Neben all der Kritik gibt es aber auch eine gute Nachricht vom besagten S-Bahnhof: Seit Kurzem stehen in der Unterführung zu den Bahngleisen mehrere neue Ticketautomaten. Somit müssen sich die hunderten Reisenden nach ihrer Landung nicht mehr vor wenigen Fahrkarten-Automaten ballen und mehrere S-Bahnen verpassen, weil sie viel zu viel Zeit für den Ticketkauf verschwenden.