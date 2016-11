Die 4.500 Quadratmeter große Halle entstand in sechs Monaten Bauzeit. Sie hat drei Gepäckbänder. Erstmals bekommt Schönefeld in dem Terminal auch eine automatisierte Passkontrolle. EU-Bürger und registrierte Nicht-EU-Bürger mit biometrischem Reisepass sollen dort schnell durch die Kontrollzone kommen, ohne dass ein Beamter den Ausweis prüft.

Der Eröffnungstermin für den neuen Flughafen BER liegt noch immer in weiter Ferne - dafür geht es am Flughafen Schönefeld voran: Die neu gebaute Ankunftshalle soll noch vor Weihnachten eröffnet werden. Das sagte Flughafenchef Karsten Mühlenfeld am Freitag bei einem Rundgang über den Flughafen. Mit dem zusätzlichen Terminal D2 soll der Ankunftsbereich des stark belasteten Airports erweitert werden.

In dem bisherigen Terminal werden zudem vier weitere Sicherheitskontrollen und 16 zusätzliche Check-In-Schalter eingerichtet. Diese Erweiterungen seien nötig, um die Abfertigungskapazität am Alt-Flughafen zu erhöhen, so Mühlenfeld. Insgesamt investierte die Flughafengesellschaft in diesem Jahr 17 Millionen Euro in Neubauten, Ausbauten und Sanierung.

2016 werden voraussichtlich mehr als elf Millionen Passagiere in Schönefeld abgefertigt, wie Mühlenfeld sagte. Für nächstes Jahr erwartet er sogar rund zwölf Millionen Fluggäste. Damit werde die Kapazitätsgrenze in etwa erreicht sein. Die Terminals des Flughafens Schönefeld werden laut Flughafenchef auch nach der Eröffnung des benachbarten Hauptstadtflughafens (BER) genutzt - "mindestens bis 2023", so Mühlenfeld.

Der BER, der nach aktuellen Plänen Ende 2017 in Betrieb gehen soll, werde vor allem die Fluggäste aufnehmen, die bislang von Tegel aus reisen. Das waren im vorigen Jahr 21 Millionen Menschen.