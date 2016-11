Zumindest Flughafenchef Mühlenfeld glaubt an die Chance, den BER noch 2017 zu eröffnen. Das hat er zuletzt im Oktober betont. Um das zu schaffen, soll die Flughafengesellschaft laut einem Zeitungsbericht nun den beteiligten Baufirmen Millionen-Boni in Aussicht gestellt haben.

Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg hat einem Zeitungsbericht zufolge Baufirmen Bonuszahlungen in Millionenhöhe in Aussicht gestellt, um den neuen Hauptstadtflughafen BER doch noch Ende 2017 eröffnen zu können. Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, hat die Geschäftsführung bei einem Spitzentreffen der Projektpartner vor anderthalb Wochen Sonderprämien angeboten, sollten die Restarbeiten auf der Baustelle bis Anfang 2017 abgeschlossen sein.