Es wird mal wieder zeitlich eng am BER: Nicht nur Touristen und Geschäftsleute sollen so bald wie möglich vom neuen Berlin-Brandenburger Flughafen starten können - auch Regierungsmitglieder und Staatsgäste brauchen ein Terminal, von dem aus sie künftig ihre Staatsbesuche antreten können. Daher müssen sich die Flughafengesellschaft und der Bund dringend auf einen Standort für das geplante Regierungsterminal und auf einen Termin für den Baubeginn festlegen. Darum soll es am Freitag vorrangig auf der BER-Aufsichtsratsitzung gehen. Zuletzt hatten sich die Flughafengesellschaft und der Bund auf den Bau eines Interimsterminals geeinigt, denn mit dem Bau des endgültigen Regierungsterminals wird es bis zur Flughafeneröffnung mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts. Erst recht nicht mit der Fertigstellung eines solchen Terminals.

So zog sich auch die Suche nach einem bauwilligen Unternehmen hin. Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld selbst hatte Anfang Oktober erklärt: "Es war nicht leicht, jemanden zu finden." Doch beschlossen ist offenbar noch immer nichts, die Verhandlungen laufen, ein Vertrag - soweit bekannt - bislang nicht unterschrieben. Fest steht: Es gibt Klärungsbedarf an diesem Freitag. Selbst wenn die Bauarbeiten zum Interimsterminal bereits im Januar beginnen, wird es zeitlich erneut knapp - bis unrealistisch. Denn bis zur BER-Eröffnung soll das Übergangsterminal für die Staatsgäste fertig sein.

Sollte es mit der BER-Eröffnung Ende 2017 klappen, bleibt die Frage: Wohin mit den Staatschefs, wenn Tegel dicht, das Interimsterminal noch nicht fertig ist und der Bau des neuen Regierungsterminals gerade erst beginnt? Oder: Bleibt Tegel - anders als bisher geplant - länger für die Staatsgäste geöffnet und die Region Berlin-Brandenburg betreibt am Ende drei Flughäfen? Plus Bau eines zusätzlichen Interimsterminals?

Der Streit zwischen Flughafengesellschaft und Bund um das Regierungsterminal zieht sich bereits seit Jahren: Der Bund legte vor allem Wert auf ein gut gelegenes und repräsentatives Regierungsterminal. Die Flughafengesellschaft hingegen wollte wegen steigender Passagierzahlen das alte Schönefelder Terminal A für den laufenden Betrieb bewahren.



In einer Sondersitzung des Aufsichtsrats im März 2016 einigte man sich: Danach sollte es bei dem Plan bleiben, dass Staatsgäste nach der BER-Eröffnung zunächst in einem Interimsbau empfangen werden. Fünf Jahre später sollte demnach das endgültige Terminal für Staatsgäste in Betrieb gehen. Darauf hatte CSU-Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt bestanden.



Im Frühjahr schien das monatelange Gezerre zwar zunächst beendet. Doch schließlich zeigen wird sich nun am Freitag, ob beide Seiten sich einigen können, um mit dem Wichtigsten in Sachen Regierungsterminal beginnen zu können: dem Bauen.