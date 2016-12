Video: rbb aktuell | 02.12.2016 | Boris Hermel

Einigung auf Baubeginn für Übergangsterminal - Staatsgäste sollen Mitte 2018 in Schönefeld landen

02.12.16 | 22:26 Uhr

Anfang nächsten Jahres soll der Bau des vorläufigen Regierungsterminals am BER beginnen. 2018 könnte es fertig sein. Geht es nach dem Bund, wird fünf Jahre später vor das Terminal in Schönefeld ein endgültiges Repräsentationsgebäude gesetzt - die Flughafengesellschaft sträubt sich.



Am Flughafen BER soll Anfang nächsten Jahres der Bau eines Übergangsterminals für Staatsgäste des Bundes beginnen. Der Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft beschloss am Freitag, den Auftrag noch in diesem Jahr zu vergeben, wie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Vorsitzender sagte.



Einziger Bewerber ist der Baukonzern Züblin; veranschlagt sind rund 70 Millionen Euro. Damit könnte der Protokollbereich voraussichtlich im Sommer 2018 vom Flughafen Tegel nach Schönefeld umziehen.



Streit um finales Terminal noch nicht gelöst

Die seit Jahren strittigen Bedingungen für den Bau des endgültigen Regierungsterminals sind aber zwischen der Flughafengesellschaft und dem Bund noch nicht abschließend geklärt, wie Müller am Freitag sagte.



Nach ursprünglichen Plänen soll am BER das endgültige Regierungsterminal unmittelbar vor den alten Schönefelder Terminals C und D entstehen - und damit nahezu vor dem Hauptterminal. Für den Flugverkehr der Bundesregierung sind auf einer Fläche von 223.000 Quadratmetern Stellflächen für Flugzeuge, Hangars, Betriebsgebäude sowie Empfangsgebäude für ausländische Staatsgäste geplant.



Als Baustart war zunächst 2012 angesetzt - sobald der BER in Betrieb und das alte Terminal außer Betrieb war. Da jedoch bei BER-Öffnung auch zeitgleich Tegel schließen sollte, wären die Staatsgäste bis zur Fertigstellung des Neubaus - so die ersten Pläne - im aufpolierten Terminal A empfangen worden.

Schönefelder Terminal bleibt erhalten - erst einmal

Inzwischen ist jedoch offensichtlich, dass es wegen der steigenden Passagierzahlen am BER schon bei Öffnung Platzprobleme geben wird. Die Flughafengesellschaft will daher das alte Schönefelder Terminal A für den laufenden Betrieb bewahren.



In einer Sondersitzung des Aufsichtsrats im März 2016 einigte man sich daher zunächst darauf, für Staatsgäste einen Interimsbau am Rande des Flugfeldes zu schaffen. Nach fünf Jahren soll dieser Bau von Privatfliegern genutzt werden - denn dann, so will es zumindest der Bund, soll ein endgültiges, repräsentativeres Terminal für Staatsgäste in Betrieb gehen. Hier ist der Standort aber bislang nicht geklärt.



Tegel nur begrenzt als Ausweichmöglichkeit

Nicht nur der Streit um den Standort - auch die Suche nach einem bauwilligen Unternehmen für das Interims-Terimal hatte sich hingezogen, auch aufgrund strenger Auflagen. Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld erklärte Anfang Oktober: "Es war nicht leicht, jemanden zu finden."



Das brachte die Flughafenplaner in Bedrängnis, denn das Übergangsterminal sollte nach Möglichkeit bis zur BER-Eröffnung fertig sein. Zunächst könnten Staatsgäste noch in Tegel begrüßt werden - allerdings nur für sechs Monate. Dann muss laut Planfeststellungsbeschluss der Airport TXL spätestens sechs Monate nach der BER-Eröffnung geschlossen sein. Müller kündigte am Freitag allerdings an, auch die BER-Eröffnung könne sich hinauszögern: "Sie wissen, dass 2017 ein wirklich ambitioniertes Ziel ist", sagte er. Möglicherweise öffne der BER erst Anfang 2018. Flughafenchef Karsten Mühlenfeld soll dem Aufsichtsrat bei seiner nächsten Sitzung einen konkreten Termin nennen. "Wir erwarten eine auf Herz und Nieren geprüfte Einschätzung", sagte Müller. Regulär tritt das Kontrollgremium am 17. März wieder zusammen.