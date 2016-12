In einer Sondersitzung des Aufsichtsrats legt sich Flughafenchef Karsten Mühlenfeld fest: In sechs Wochen soll entschieden werden, ob der BER tatsächlich 2017 an den Start gehen kann. Außerdem erklärte er, dass ein konkreter Eröffnungstermin bis zum Oktober 2016 festgelegt werden muss.

Der Streit um das Regierungsterminal wird bei der Sitzung auch beigelegt. Danach bleibt es bei dem Plan, dass Staatsgäste nach der BER-Eröffnung zunächst in einem Interimsbau empfangen werden. Fünf Jahre später soll das endgültige Terminal für Staatsgäste in Betrieb gehen. Darauf hatte CSU-Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt bestanden. Zur nächsten Sitzung im April soll Mühlenfeld nun fünf Varianten vorlegen, wie der neue Regierungsflughafen trotz knappen Zeitplans fünf Jahre nach der BER-Eröffnung in Betrieb gehen kann.