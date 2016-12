Die Suche nach einem Bauunternehmen war schwierig. Jetzt aber ist der Bauauftrag für das provisorische Regierungsterminal am neuen Hauptstadtflughafen in Schönefeld erteilt. Wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte, wird der Konzern Züblin das Abfertigungsgebäude mit Nebenflächen errichten.