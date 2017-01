Nach rbb-Informationen muss bei über 1000 der 1400 Automatiktüren am BER die elektronische Ansteuerung korrigiert und zum Teil neu verkabelt werden. "Diese Probleme hätten gelöst werden können, wenn die betreffende Firma ausreichend Personal auf die Baustelle gebracht hätte", sagte Mühlenfeld. "Von den notwendigen 200 Mitarbeiten waren in der Zeit nach den Feiertagen aber weniger als die Hälfte da." Daher habe der Zeitplan nicht mehr gehalten werden können.

Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld hat bei einer Sondersitzung des Brandenburger Flughafenausschusses am Montag eingeräumt, dass einige Baufirmen am BER zu langsam arbeiten. "Die Abarbeitung der Themen, die aufgefallen sind, findet nicht schnell genug statt", erläuterte Mühlenfeld auf Nachfrage der Abgeordneten, die wissen wollten, warum der BER im Jahr 2017 nicht mehr eröffnen kann. Die Flughafengesellschaft habe dabei "relativ wenige Möglichkeiten", schnelleres Arbeiten zu erzwingen, da die Baufirmen keine festen Verträge hätten, sondern nur auf Stundenbasis arbeiteten. Ein Webfehler, der vor Jahren gemacht worden sei und nun schwer zu korrigieren sei.

Der Präsident des Flughafenverbandes ADV, Michael Garvens, sagte am Montag im rbb, es gehe schon lange nicht mehr nur um den Flughafen. Viele wichtige Dax-Unternehmen seien am BER beteiligt. Daher blicke das Ausland zunehmend skeptisch auf die deutsche Ingenieurskunst insgesamt.

Nach rbb-Informationen äußerten vorab unter anderem CDU-Abgeordnete Zweifel, dass der BER selbst 2018 eröffnet werden kann. BER-Aufsichtsrats-Chef Michael Müller (SPD) hatte dagegen davon gesprochen, dass es sich bei der Verzögerung um einen "überschaubaren Zeitraum" handele. Auch Mühlenfeld hatte gesagt, es entbehre jeder Grundlage, 2019 oder 2020 zu diskutieren. Ein neuer Eröffnungstermin werde aber erst genannt, wenn die technische Fertigstellung abgeschlossen sei und die Testphase laufe, sagte Woidke. Nach Informationen des Tagesspiegels könnte das erst im Sommer der Fall sein.



So lange will der dritte Gesellschafter, der Bund aber offenbar nicht warten.Die

Flughafengesellschaft müsse sich dazu erklären, wann sie die Eröffnung nun für realistisch erachte, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Montag in Berlin und verwies auf die Sitzung des Aufsichtsrats am 7. Februar.