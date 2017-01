Dana Berlin Dienstag, 31.01.2017 | 13:34 Uhr

Kaum einer klebt so an der Macht wie Herr Müller. Er fährt stets schlechte Ergebnisse ein wie die Landtagswahl, die politischen Quereleien um Personalien, das Desaster BER (oder mir ist zumindest kein positives Resultat bekannt) und bleibt trotzdem immer auf seinen Posten. Schuld ist er natürlich nie - es sind die Umstände, das Unvermögen anderer oder die Bürger haben einfach nur nicht verstanden (weil diese ja per se dumm sind). Offenbar muss es Herrn Müller an jeglicher Selbstreflexion fehlen und auch an Gespür für Angemessenheit...andernfalls müsste er mit dem letzten Rest von Würde gehen. Als Trainer wäre er längst gefeuert, als Geschäftsführer eines Wirtschaftsunternehmen entlassen und als Selbstständiger in der Insolvenz...nur die selbsternannte politische Elite funktioniert nach anderen Maßstäben und wundert sich über den Unbill jener falls sie das tatsächlich noch mitbekommt), die das auch noch mittels ihrer Steuergelder bezahlen sollen.