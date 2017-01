Audio: Inforadio | 31.01.2017 | Holger Hansen

Wen entsendet Berlin in das Gremium? - Rot-Rot-Grün ringt um Lösung für BER-Aufsichtsrat

31.01.17 | 06:24 Uhr

Sollten im BER-Aufsichtsrat für Berlin Senatoren oder unabhängige Fachleute sitzen? Darüber sind sich die rot-rot-grünen Koalitionäre noch nicht einig. Am Dienstag soll die Entscheidung fallen. Von Holger Hansen

"Mehr Sachverstand in den Aufsichtsrat", fordert die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus. Auch die Grünen wollen lieber echte Fachleute statt Senatoren in das Gremium entsenden. Es komme darauf an, den Flughafen fertig zu bauen, sagte Anton Hofreiter, Grünen-Fraktionschef im Bundestag. Dafür brauche der Aufsichtsrat Fachleute. Die Politik dagegen sei in der BER-Gesellschafterversammlung ausreichend vertreten. Doch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der aktuelle Flughafen-Aufsichtsrats-Chef, will die Politik auch in dem Kontrollgremium in der Verantwortung sehen. "Zumindest muss es auch eine politische Beteiligung geben", sagt er. Der Bund und Brandenburg seien mit Staatssekretären vertreten – das sei das Mindeste auch für Berlin, so Müller weiter. "Ich glaube auch, dass es auf Senatorenebene richtig und angemessen wäre. Aber wir müssen dazu eine Verständigung in der Koalition finden. Es sind im Moment schwierige Abstimmungsprozesse – da muss eine einvernehmliche Lösung gefunden werden."

Lederer für Gang in den Aufsichtsrat bereit

Während Müller am liebsten Senatoren an seiner Seite sehen würde und die Grünen Fachleute, ist die Linke offen für jede Lösung: Kultursenator Klaus Lederer signalisierte Bereitschaft, in den Aufsichtsrat zu gehen, aber auch Experten kann sich die Linke vorstellen. Als Kompromiss bietet sich nun an, keine Senatoren, sondern Staatssekretäre zu entsenden. Diese Lösung wird als "Brandenburger Modell" diskutiert. Sollten sich die Koalitionspartner darauf einigen, könnte Michael Müller den Aufsichtsrats-Vorsitz abgeben - entweder nach Brandenburg oder etwa an Berlins Flughafenkoordinator, Staatssekretär Engelbert Lütke-Daldrup, der sowohl fachlich als auch politisch kompetent ist. Die Linke hätte auch für diese Variante eine Lösung - sie könnte Gerry Woop entsenden, ihren Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, der vorher in der Brandenburgischen Landesvertretung gearbeitet hat. Um zu einem Kompromiss in der Koalition zu kommen, sollen auch die Grünen inzwischen in diese Richtung denken, heißt es aus Regierungskreisen.

Hat Kirchner keine Zeit für den Aufsichtsrat?

Allerdings ist noch offen, wer dafür infrage käme. Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner wäre zwar fachlich geeignet, werde aber in der Verkehrsverwaltung so dringend gebraucht, dass er nicht auch noch in den Flughafen-Aufsichtsrat gehen könne. Da Berlin wie Brandenburg vier Plätze im Aufsichtsrat hat, könnte außer drei Staatssekretären auch noch ein externer Experte als echter Fachmann hinzukommen. Am 7. Februar will sich der Aufsichtsrat neu konstituieren, dann wird auch ein Statusbericht zu den aktuellen Verzögerungen am Bau erwartet. Noch immer funktioniert die Brandschutzanlage nicht richtig. Bevor sich das nicht ändert, ist an eine Eröffnung des BER nicht zu denken.