Nach der geplatzten BER-Eröffnung 2017 gerät Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld immer mehr in die Kritik. Laut einem Zeitungsbericht soll er schon seit Monaten darüber informiert gewesen sein, dass der Flughafen nicht mehr im Jahr 2017 eröffnen wird. Das berichtet die "Bild am Sonntag" und beruft sich dabei auf ihr vorliegende Dokumente.

Die Brandenburger Grünen warfen Mühlenfeld in diesem Zusammenhang vor, er habe dem Regierenden Bürgermeister und BER-Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Müller vor der Wahl nicht schaden wollen. Nur deshalb habe es diesen "Eiertanz" um den Eröffnungstermin gegeben, sagte Grünen-Fraktionschef Axel Vogel.



Brandenburgs CDU wirft Müller vor, seiner Verpflichtung als BER-Aufsichtsratchef nicht nachzukommen. Das Problem mit den Brandschutztüren sei schon seit fünf Jahren bekannt, sagte Rainer Genilke, Sprecher der CDU-Landtagsfraktion am Sonntag. Dies jetzt dafür heranzuziehen, dass vom BER auch 2017 kein Flieger abheben kann, hält Genilke für vorgeschoben. "Wenn er seine Aufgabe ernstnehmen würde, hätte er das Problem kennen müssen", sagte er in Richtung Müller. Genilke kritisierte außerdem, dass es Müller als Aufsichtsratschef nicht für notwendig erachte, in die nächste Sitzung des Flughafen-Sonderausschusses des Landtages am kommenden Montag zu kommen. "Müller kommt seiner Kommunikationspflicht nicht nach."



Seit Samstag steht offiziell fest, dass der Flughafen BER auch in diesem Jahr nicht eröffnen wird. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld hatten eingeräumt, dass die Eröffnung 2017 nicht mehr zu schaffen ist.