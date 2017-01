Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der auch Vorsitzender des Flughafen-Aufsichtsrats ist, hatte am vergangenen Wochenende offiziell bekannt gegeben, dass eine Inbetriebnahme in diesem Jahr wegen technischer Probleme nicht möglich ist.

Nach der offiziell verschobenen Eröffnung des Flughafens BER soll es in etwa acht Wochen Klarheit über mögliche Mehrkosten geben. Die Geschäftsführung solle dem Aufsichtsrat bis März die Kosten der neuen Probleme errechnen, forderten am Montag die Flughafen-Eigentümer Bund, Berlin und Brandenburg nach einer Gesellschafterversammlung. Die nächste turnusmäßige Sitzung des Kontrollgremiums ist für den 17. März geplant.

Wann der Flughafen nun eröffnen kann, ist weiterhin unklar. Nach rbb-Informationen äußerten vorab unter anderem CDU-Abgeordnete Zweifel, dass der BER selbst 2018 eröffnet werden kann. Flughafen-Aufsichtsrats-Chef Müller hatte dagegen davon gesprochen, dass es sich bei der Verzögerung um einen "überschaubaren Zeitraum" handele. Auch Mühlenfeld hatte gesagt, es entbehre jeder Grundlage, 2019 oder 2020 zu diskutieren. Ein neuer Eröffnungstermin werde aber erst genannt, wenn die technische Fertigstellung abgeschlossen sei und die Testphase laufe, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Woidke. Nach Informationen des "Tagesspiegels" könnte das erst im Sommer der Fall sein.

So lange will der dritte Gesellschafter, der Bund, aber offenbar nicht warten. Die

Flughafengesellschaft müsse sich dazu erklären, wann sie die Eröffnung nun für realistisch erachte, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Montag in Berlin und verwies auf die Sitzung des Aufsichtsrats am 7. Februar.