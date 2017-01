Nach Aussage des Flughafen-Koordinators der brandenburgischen Landesregierung, Rainer Bretschneider, gibt es Terminprobleme bei der Bahnanbindung für den zukünftigen Hauptstadtflughafen. Konkret hinken die Arbeiten für die Regionalbahnanschlüsse und die Flughafen-Express-Anschlüsse hinter dem Zeitplan her.

Grund dafür seien die Bauarbeiten auf der Dresdner Bahn und am Ostkreuz, sagte Bretschneider am Sonntagabend im rbb-Interview mit dem Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell. "Wir haben aber eine ausreichende S-Bahnanbindung und werden straßenseitig gut aufgestellt sein, jedenfalls was das Brandenburger Netz angeht", so Bretschneider im rbb.