Interview | Rechtsanwalt vieler BER-Baufirmen - "Das konnte nie funktionieren"

27.01.17 | 13:23 Uhr

Der Berliner Rechtsanwalt Ralf Leinemann vertritt viele der Baufirmen, die sich mit der Flughafengesellschaft streiten. In diesem Rahmen hat er auch die Kostenschätzungen für den BER eingesehen. Seine Meinung: Zu diesem Satz hätte der Flughafen sowieso nie gebaut werden können.

Wann wird der BER nun endlich eröffnet? Das will auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wissen: Am Donnerstag forderte er im Abgeordnetenhaus, die Flughafengesellschaft müsse bis zum Frühjahr einen auf Herz und Nieren geprüften Fahrplan vorlegen, damit dann für 2018 ein belastbarer Termin genannt werden könne. Müller, der auch Aufsichtsrat-Chef der Flughafengesellschaft ist, beklagte sich, dass die Zusammenarbeit mit den am Bau beteiligten Firmen "wieder nicht" funktioniert habe. Doch liegt es tatsächlich an den Baufirmen? Der Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht Ralf Leinemann hat mit seiner Kanzlei bereits etliche Baufirmen bei Streitigkeiten mit dem BER vertreten. Im Interview mit dem rbb schilderte er seine Sicht der Dinge.



Guten Tag, Herr Leinemann. Was sagen Sie zu dem Vorwurf des Regierenden Bürgermeisters: Sind die Baufirmen schuld daran, dass die BER-Eröffnung immer wieder verschoben werden muss?

Ralf Leinemann: Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass es jetzt vier Jahre und acht Monate her ist, seit die Eröffnung abgesagt wurde. Und ich glaube im November wurde der letzte Antrag für die letzte Teilbaugenehmigung überhaupt erst eingereicht. Da muss ich schon ein bisschen schmunzeln, wenn es jetzt heißt, da könnten vielleicht Baufirmen – egal, wer das sein mag – die Ursache für eine Verzögerung sein. Wenn ich noch gar keine Genehmigung habe, die Arbeiten richtig durchzuführen, dann geht es ja auch noch gar nicht richtig los.

Doch über die Jahre hinweg gab es ja in der Tat immer wieder Streit zwischen Baufirmen und der Flughafengesellschaft. Mal ging es um Vergabemodalitäten, mal um unbezahlte Rechnungen. Haben diese vielen juristischen Verfahren nicht doch einen Anteil an der Verzögerung des Baus?

Nein, haben sie nicht. Man hätte ja im Mai 2012 eröffnen wollen – der Termin war deutlich zu früh. Und er war deshalb zu früh, weil die Planungen immer zu spät kamen und fortlaufend Änderungen gemacht wurden. Damit konnte man den Termin nicht halten. Dann war Schluss. Ich glaube, die große - auch politisch zu beantwortende - Frage ist: Warum ist eigentlich drei Jahre lang nichts passiert? Die Flughafengesellschaft hat ja drei Jahre lang noch nicht einmal einen Generalplaner beauftragen können, nachdem sie den alten gekündigt hatte.

Es ist nichts passiert, sagen Sie. Hat vielleicht der zuständige Landkreis Dahme-Spreewald gemauert?

Auch dort kann man nur genehmigen, was vorgelegt wird. Es ist ja im Grunde alles erst im letzten Jahr vorgelegt worden. Und wir erinnern uns auch: Das war eher eine Fußnote in der Berichterstattung, dass der Flughafen noch einmal Ausschreibungen probiert hatte, um einen Generalplaner zu finden. Doch es hat sich gar keiner beworben. Da gibt es schon Probleme, die an dem Projekt hängen, so dass sich offensichtlich viele, die kompetent sind, gar nicht mit dem Projekt verbinden möchten.

War es ein Fehler, dass der Aufsichtsrat die Ausschreibung für den Terminal-Bau gestoppt und die Aufträge dann gesplittet und einzeln ausgeschrieben hat?

Überhaupt keine Frage: Das war der Kardinalfehler. Eine kleine Projektgesellschaft - und das sollte es ja sein und so ist es 2006 ja auch angekündigt worden - sollte mit einem Generalunternehmer bauen. Doch dann passte es nicht mehr ins politisch kleingerechnete Budget. Da hat man erklärt: Wir machen das jetzt alles anders. Aber diese Gesellschaft war gar nicht dafür aufgestellt, hunderte von Gewerken zu koordinieren. Und dann hat man auch den Terminplan nie angepasst und immer so getan, als würde man keine Zeit verlieren. Das war natürlich - das muss man heute so sagen - naiv.

Muss man den Politikern nicht dennoch zugutehalten, dass sie für die Einhaltung eines Haushaltes verantwortlich sind und dass die Öffentlichkeit bei einer solchen Auftragsvergabe auch von ihnen erwartet, ganz genau auf das Geld zu schauen?

Wir alle sind ja nun die Öffentlichkeit und ich denke, wir haben Anspruch auf eine gewisse Wahrhaftigkeit, wenn solche großen Projekte gerechnet werden. Ich habe damals die Aufhebung der Generalunternehmer-Ausschreibung für einen Mandanten angefochten. Da haben wir im Zuge der Akteneinsicht die Kostenschätzung gesehen, die dem zugrunde lag. Mit so einem Papier – 22 oder 23 Seiten mit ein paar bunten Charts – kriegen sie nicht mal ein Wohn- und Geschäftshaus in der Friedrichstraße bei der Bank genehmigt. Aber da wurde ein Flughafen mit 2,3 Milliarden Budget genehmigt. Das ist einfach gar nicht machbar gewesen. Das wusste man damals auch. Alle anderen deutschen Projekte waren von Anfang an schon viel teurer, als das hier hätte sein sollen. Wir in Berlin bauen also das Gleiche für die Hälfte wie in München. Ich glaube, das konnte nie funktionieren. Das Interview führte Oliver Rehlinger, Inforadio