Am 27. Januar will der Landkreis Dahme-Spreewald die letzte Genehmigung erteilen, die für die Fertigstellung des neuen Hauptstadtflughafens notwendig ist. Damit verschiebt sich auch die Entscheidung über den Eröffnungstermin.

Für die Fertigstellung des neuen Flughafens in Berlin-Schönefeld will der Landkreis Dahme-Spreewald am 27. Januar die letzte notwendige Genehmigung erteilen. Mit dem sogenannten sechsten Nachtrag zur Baugenehmigung wären dann alle vorliegenden Anträge zum BER genehmigt, sagte eine Landkreis-Sprecherin am Montag. Sie bestätigte damit einen Bericht des "Tagesspiegels".

Über einen neuen Termin für die bereits mehrfach verschobene Eröffnung könnte der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg damit erst bei seiner März-Sitzung entscheiden. Denn für die für den 23. Januar geplante Sondersitzung kommen die Unterlagen des Bauamts zu spät.