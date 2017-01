Patrick Neumann Berlin Freitag, 27.01.2017 | 15:06 Uhr

Sehr schön! Jetzt das Ding fertigstellen und auch die Erweiterungen ab 2020 schon in Angriff nehmen! Berlin ist nämlich der am stärksten wachsende Luftverkehrsstandort in Deutschland. Absurd sind die strengen Brandschutz- und Schallschutzvorschriften am BER, die in Europa ihresgleichen suchen. Das erwähnt niemand...