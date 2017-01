Bestätigung von Flughafen-Chef und Berlins Regierendem - BER-Eröffnung wird offiziell verschoben

21.01.17 | 16:01 Uhr

Der neue Hauptstadtflughafen BER wird dieses Jahr mit Sicherheit nicht eröffnet. Das bestätigte Flughafen-Chef Mühlenfeld offiziell am Samstag. Zuvor hatte Müller eine Eröffnung 2017 für unmöglich erklärt.



Aus der Eröffnung des BER im Jahr 2017 wird nichts. Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld teilte am Samstag mit, dass der BER entgegen der ursprünglichen Planung nicht mehr in diesem Jahr eröffnet werde. "Nach den neuen Erkenntnissen, über die ich Ende vergangener Woche Vertreter der Anteilseigner informiert habe, ist das damit verbundene Risiko für eine Eröffnung des BER in diesem Jahr zu hoch", sagte Mühlenfeld am Samstag der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor hatte auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) eingestanden: "Das kann 2017 nicht mehr funktionieren mit der Eröffnung". Die erneute Verzögerung war bereits Anfang der Woche klar geworden.



Müller: "Wir landen im Jahr 2018."

Während einer Klausurtagung der Berliner SPD in Erfurt am Samstagvormittag sagte Müller: "Die Jahre von 2012 bis 2014 waren für den BER verlorene Jahre". Ab 2014 habe sich die Situation unter der neuen Geschäftsführung aber stark verbessert. Ausstehende Genehmigungen habe man inzwischen bekommen. Doch jetzt sei ein neues Problem aufgetaucht: Die Automatiktüren des BER funktionieren nicht richtig. "Das wird uns nicht um Jahre zurückwerfen", sagte Müller. Aber auch ein bis zwei Monate Verzögerung würden einen BER-Start Ende 2017, wie bisher anvisiert, unmöglich machen. "Wir landen im Jahr 2018."

Bis Ende März soll neuer Eröffnungstermin vorliegen

Die Verantwortung für die erneute Verzögerung sieht Müller vor allem bei den Baufirmen. Diese seien beispielsweise zwischen Weihnachten und Neujahr nicht mit ausreichend Mitarbeitern auf der Baustelle gewesen. Deshalb will der Regierende Bürgermeister alle beteiligten Unternehmen zu sich ins Rote Rathaus zu einer Besprechung einladen. Bis Ende März verlangt Müller von der Geschäftsführung des BER, einen konkreten Eröffnungstermin festzulegen: "Wir müssen das mit den Airlines verabreden."

Brandenburgs Flughafen-Koordinator Rainer Bretschneider hat die neuerliche Verschiebung bedauert. Die aktuellen Informationen aus der Flughafengesellschaft ließen aber offensichtlich keine Alternative, sagte Bretschneider der Nachrichtenagentur dpa am Samstag. "Jetzt kommt es darauf an, dass baldmöglichst belastbar Klarheit über den Baustellen-Zustand und die weiteren Schritte bis zu einer Eröffnung geschaffen wird", sagte Bretschneider. Hier sei klar die Geschäftsführung gefordert. "Nur so können wir belastbar über einen realistischen Zeitplan reden." Bretschneider hatte in der vergangenen Woche im rbb-Interview außerdem auf weitere Probleme hingewiesen: So liege man bei der Bahnanbindung für den zukünftigen Hauptstadtflughafen nicht im Zeitplan. Konkret hinken die Arbeiten für die Regionalbahnanschlüsse und die Flughafen-Express-Anschlüsse hinter dem Zeitplan her.

Scharfe Kritik von den Oppositionsparteien

Die Oppositionsparteien in Berlin und Brandenburg kritisierten Mühlenfeld und Müller scharf. "Das Rumgeeiere in Sachen BER in den letzten Wochen und Monaten belegt einmal mehr: Michael Müller ist auch in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender überfordert", sagte der Berliner CDU-Fraktionschef Florian Graf. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja meinte, Müller stehe in der Pflicht, für Transparenz und Klarheit bezüglich der Bauprobleme beim Airport zu sorgen. Scharfe Worte kamen auch von den Brandenburger Grünen, vor allem an Flughafenchef Mühlenfeld. "Die politische Rücksichtnahme auf Aufsichtsratsmitglieder muss endlich ein Ende haben", sagte Landtagsfraktionschef Axel Vogel am Samstag der dpa. Es sei schon vor der Berlin-Wahl klar gewesen, dass der BER 2017 nicht in Betrieb gehen kann, so Vogel. Weil Mühlenfeld dem Regierenden Bürgermeister Müller vor der Wahl nicht schaden wollte, sei es zu dem "Eiertanz" um den Eröffnungstermin gekommen.



Schwerwiegende Fehler bei den Türen

Nach rbb-Informationen funktionieren derzeit nur etwa 20 Prozent der insgesamt 1.400 Automatiktüren am Flughafen BER fehlerfrei. Bei 80 Prozent der Türen muss den Angaben zufolge die elektronische Ansteuerung korrigiert und zum Teil neu verkabelt werden. Die Automatiktüren im Terminal dienen nicht nur als Sicherheitsschleusen, sondern sind vielfach auch Bestandteil der Entrauchungsanlage. Die Korrektur der Fehler ist damit schwierig und dürfte viel Zeit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus haben sich bei der Abnahme des sogenannten Südpiers neue Probleme mit der Sprinkleranlagen ergeben. Ähnliche Schwierigkeiten sind nun auch im Hauptterminal zu erwarten. Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hatte schon Anfang Januar in seinem monatlichen Fortschrittsbarometer mitgeteilt, dass es Ende 2016 auf der Baustelle kaum noch voranging.

Für den Start des BER noch in diesem Jahr hätte die bauliche Fertigstellung des Terminals bis Ende Januar erfolgen müssen. Schon seit Dezember hatte sich jedoch abgezeichnet, dass die geplante Eröffnung des drittgrößten deutschen Flughafens 2017 nicht mehr zu schaffen ist.