Der Druck auf alle am Flughafen BER Beteiligten wächst. Zu Beginn der Woche hieß es, der neue Eröffnungstermin soll im Sommer genannt werden. Berlins Regierender jedoch will schon im Frühjahr bekannt geben, ab wann geflogen werden kann.

Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) will noch in diesem Frühjahr bekanntgeben, wann der Flughafen BER eröffnet wird. Die Flughafengesellschaft müsse bis dahin einen auf Herz und Nieren geprüften Fahrplan vorlegen, forderte Müller am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Er erwarte im Frühjahr einen belastbaren Termin für das Jahr 2018, sagte er.

Noch am Montag hieß es von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), dass ein neuer Eröffnungstermin erst genannt werde, wenn die technische Fertigstellung abgeschlossen sei und die Testphase laufe. Nach Informationen des Tagesspiegels könnte das erst im Sommer der Fall sein.

Doch so lange will auch der Bund offenbar nicht warten. Die Flughafengesellschaft müsse sich dazu erklären, wann sie die Eröffnung nun für realistisch erachte, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums bereits am Montag und verwies auf die Sitzung des Aufsichtsrats am 7. Februar.