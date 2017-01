Probleme an Türen und Sprinkleranlage

Am neuen Flughafen Berlin-Brandenburg drohen weitere Verzögerungen, die eine Öffnung in diesem Jahr endgültig unmöglich machen. Nach rbb-Informationen funktionieren derzeit nur etwa 20 Prozent der insgesamt 1.400 Automatiktüren fehlerfrei. Bei 80 Prozent der Türen muss den Angaben zufolge die elektronische Ansteuerung korrigiert und zum Teil neu verkabelt werden. Die Automatiktüren im Terminal dienen nicht nur als Sicherheitsschleusen, sondern sind vielfach auch Bestandteil der Entrauchungsanlage. Die Korrektur der Fehler ist damit schwierig und dürfte viel Zeit in Anspruch nehmen.