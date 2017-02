Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg soll am Mittwoch in einer Sondersitzung über die Führungskrise am neuen Hauptstadtflughafen beraten. Senatssprecherin Claudia Sünder bestätigte der rbb-Abendschau am Montag, dass ein formeller Antrag eingegangen sei. "Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Sondersitzung am Mittwochabend stattfinden."

Der Bund hatte die Sondersitzung beantragt. Hintergrund ist der massive Ärger aller drei Flughafengesellschafter über den Rauswurf von BER-Technikchef Jörg Marks, den Flughafenchef Karsten Mühlenfeld im Alleingang durchgesetzt hatte. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrates hatte Mühlenfeld ausdrücklich davor gewarnt. In Gesellschafterkreisen des Bundes und Berlins wird seit dem Wochenende nun intensiv darüber geredet, ob auch der Flughafenchef selbst entlassen werden soll.