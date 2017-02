Alles hängt am Baufortschritt im BER-Terminal: Ohne den gibt es keinen Eröffnungstermin, sagt Flughafenchef Mühlenfeld. Der oberste BER-Aufseher, Berlins Regierender Bürgermeister Müller, hat für Montag die Baufirmen zum Bericht bestellt - denn am Dienstag tagt der Aufsichtsrat. Von Holger Hansen

Am Dienstag kommt der Flughafen-Aufsichtsrat zu einer Sondersitzung zusammen, um sich neu zu formieren und über die Probleme am Bau zu beraten.

Wann der BER starten kann, ist immer noch unklar. Zumindest nicht mehr in diesem Jahr, das hatten Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Flughafenchef Karsten Mühlenfeld im Januar verkündet. Eine weitere Verschiebung also. Auch der Termin für die Bekanntgabe eines Eröffnungstermins wurde immer wieder verschoben: Jetzt heißt es, "im Frühjahr" soll es einen "belastbaren Termin" geben.

Kurz gesagt: Wieder ist es die Brandschutzanlage, die nicht voll funktioniert und somit eine Eröffnung des BER verhindert, so wie schon 2012, als der neue Flughafen mit großer Eröffnungsfeier starten sollte - was kurz vorher abgesagt wurde. Und wie damals soll auch jetzt wieder an eine Notlösung gedacht worden sein: die "Mensch-Maschine-Schnittstelle". Hunderte Helfer sollen im Brandfall Türen per Hand öffnen oder schließen. Niemand kann garantieren, dass ein solches Szenario funktioniert.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), zugleich Flughafen-Aufsichtsratsvorsitzender, hatte mehrfach darauf verwiesen, dass die Flughafen-Geschäftsführung verantwortlich sei, also letztlich Flughafenchef Karsten Mühlenfeld. Auch die beiden anderen Gesellschafter, Brandenburg und der Bund, äußerten sich in dieser Richtung. Michael Müller hat für Montag Vertreter der Baufirmen, die am BER beschäftigt sind, ins Rote Rathaus bestellt. Sie sollen berichten, welche Probleme es immer noch gibt und wie sie gelöst werden können.

Am Dienstag kommt dann der Aufsichtsrat erstmals in diesem Jahr zusammen, um sich neu zu konstituieren. Nach vielem Hin und Her und "intensiven" Diskussionen in der rot-rot-grünen Koalition steht nun fest: Müller bleibt Chef des Kontrollgremiums. Und auch Berlins Flughafenkoordinator, Staatssekretär Engelbert Lütke-Daldrup (SPD), behält seinen Sitz im Aufsichtsrat. Er gilt als ausgewiesener Baufachmann und -planer. Was weder von Müller noch von den beiden für Berlin neu hinzukommenden Mitgliedern behauptet werden kann: Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke).

Zuvor hatten gerade auch die Grünen vehement gefordert, statt Politikern Fachleute in den Aufsichtsrat zu entsenden. Schon schien es so, als hätte sich die Koalition darauf geeinigt, drei Staatssekretäre und einen externen Experten zu entsenden, doch das war plötzlich wieder vom Tisch: Der Regierende Bürgermeister hatte sich durchgesetzt. Michael Müller ist davon überzeugt, dass die Politik Verantwortung übernehmen muss und will mit der Besetzung ein Zeichen setzen. Baufachleute gibt es dagegen nur im Projektausschuss, einem dem Aufsichtsrat untergeordneten Gremium.