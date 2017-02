Zudem sollen sich Abläufe auf der Baustelle in Schönefeld ändern, um mehr Tempo zu gewinnen. Bauarbeiter sollen das Terminal nicht mehr Abschnitt für Abschnitt komplett sanieren, sondern nach Gewerken wie Sprinkler, Entrauchung und Türen das Gebäude startklar machen." Ich erwarte baldmöglichst einen klar überprüfbaren und belastbaren Terminplan zur Eröffnung", sagte Müller an der Seite von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld. Von seiner Forderung, dass dieser Termin im Frühjahr genannt werden muss, rückte Müller jedoch ab.

Nach der fünften Verschiebung des Starttermins will der Aufsichtsrat den BER wieder enger kontrollieren. Das Gremium werde künftig mindestens alle zwei Monate tagen, kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach einer Sondersitzung am Dienstag an. Bislang tagte das Gremium alle drei Monate.

Größeres Augenmerk lag vor Beginn der Sitzung aber auf den beiden Politikern, die neu im Gremium sitzen: der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und sein Kollege, Justizsenator Dirk Behrendt (Bündnis90/Die Grünen). Beide wollten eigentlich nicht in den BER-Aufsichtsrat, ihre Parteien hatten sich für externe Fachleute ausgesprochen - doch Regierungschef Müller setzte sich mit seiner Linie durch, wonach Rot-Rot-Grün Senatoren entsenden sollte. Notgedrungen verteidigte sich Lederer in der "taz: "Der Aufsichtsrat muss Kontrolle über die Verwendung öffentlicher Gelder ausüben - und das muss eine politische Kontrolle sein."

Am Montag hatte Müller nach einem Treffen mit Flughafenchef Mühlenfeld und Vertretern der Baufirmen am BER angekündigt, die Tür-Probleme sollten jetzt mit mehr Personal abgearbeitet werden. Der Gebäudetechnik-Ausstatter Bosch werde zusätzliche Mitarbeiter einsetzen. Das Unternehmen werde auch die Arbeit der beteiligten Firmen bei den problematischen Türen koordinieren, so Müller. Bosch beteuerte, die vertraglichen Leistungspflichten immer eingehalten zu haben. "Wenn von uns verantwortete Gewerke nicht planmäßig fertiggestellt werden konnten, lag dies an fehlenden baulichen Vorleistungen, fehlenden Planungsunterlagen oder kurzfristigen Änderungen von Vorgaben."

Mit Informationen von Thomas Rautenberg und Holger Hansen