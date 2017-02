Seit Sommer 2014 war Jörg Marks Technikchef auf der Großbaustelle des BER. Die Probleme des Pannenflughafens bekam auch er nicht in den Griff. Jetzt wurde Marks entlassen und sogleich sein Nachfolger präsentiert.

Hintergrund seien die anhaltenden Probleme auf der Baustelle. Im Januar waren neue Probleme mit Türen und Sprinklern im Terminal bekannt geworden, das Ziel einer Eröffnung noch in diesem Jahr wurde aufgegeben. Der Chef des Aufsichtsrats und Regierende Berliner Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach kürzlich von einem "Erkenntnisproblem" in der Flughafen-Geschäftsführung.

Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH teilte mit, dass Christoph Bretschneider als Nachfolger von Marks verpflichtet wurde. Bretschneider war bislang als Projektmanager bei der Deutschen Bahn beschäftigt. BER-Chef Karsten Mühlenfeld freue sich, dass es gelungen sei, einen erfahrenen Manager zu gewinnen, "der auf dem Weg zur Eröffnung des BER eine zentrale Funktion übernehmen wird, um das Projekt zum Abschluss zu führen." Der 56-jährige Bretschneider war in der Vergangenheit ebenfalls für Siemens tätig. Unter anderem verantwortete er den Bau der Transrapidstrecke in Shanghai, sowie einer U-Bahn in der chinesischen Millionenmetropole Guangzhou.



Marks war seit 1. August 2014 für die technischen Abläufe auf der Großbaustelle zuständig. Bevor er von Hartmut Mehdorn zur BER-Baustelle geholt wurde, arbeitete Marks als Manager für Siemens. Er übernahm die Aufgabe von Jochen Großmann, der wegen Korruptionsvorwürfen beurlaubt wurde.