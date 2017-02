Berlins Regierender Müller hat sich im Abgeordnetenhaus verärgert über die Zustände am BER geäußert. Er sparte auch nicht mit Kritik an Flughafenchef Mühlenfeld. Die neuen Technikprobleme bedeuten einen weiteren Verzug von bis zu sechs Monaten.

Die neuen Technikprobleme im Terminal des neuen Flughafens BER bringen das Projekt weitere vier bis sechs Monate in Verzug. Das sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller als Aufsichtsratschef am Mittwoch im Berliner Abgeordnetenhaus.

Mehr Sitzungen, mehr Berichte: Flughafenchef Karsten Mühlenfeld wird sich künftig häufiger vor dem Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg rechtfertigen müssen - und dessen Chef bleibt Michael Müller. Ein neuer Eröffnungstermin ist dennoch nicht in Sicht.

Aufsichtsrat will BER besser kontrollieren

Es gebe eine "Kette von Ärgernissen", sagte der SPD-Politiker. In diesem Zusammenhang übte Müller Kritik an Flughafenchef Karsten Mühlenfeld. Dieser habe die Probleme lange als kurzfristig lösbar dargestellt: "Da gibt es schon noch ein Erkenntnisproblem der Geschäftsführung", so Müller.

Mit Kritik sparte Müller auch nicht an früheren Flughafen-Verantwortlichen. "Die Jahre 2012 bis 2014 waren verschenkte Jahre", sagte er. Dennoch befinde sich das Vorhaben in der "Schlussphase".



Das Ziel einer Eröffnung noch in diesem Jahr hatten die Verantwortlichen im Januar aufgegeben. Rund 1.000 Türen im Terminal lassen sich nicht ordnungsgemäß elektronisch steuern, zudem muss ein Teil der Wasserrohre für die Sprinkleranlage ausgetauscht werden.