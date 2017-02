2017 ist als BER-Eröffnungsjahr vom Tisch. Nun wird darüber spekuliert, wann es denn 2018 klappen könnte Angeblich soll es der 30. Juni sein, das hatte die "Bild am Sonntag" geschrieben. Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld will das nicht bestätigen.

Der Termin für die Eröffnung des neuen Großflughafens in Schönefeld (Dahme-Spreewald) bleibt weiter in der Schwebe. Es sei nicht richtig, dass die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mit einem Termin im Juni 2018 plane, sagte FBB-Chef Karsten Mühlenfeld am Montag bei einer Sitzung des BER-Sonderausschusses im Potsdamer Landtag. Er wolle sich nicht an Spekulationen beteiligen. "Wir warten, bis die Fakten auf dem Tisch liegen."

Auch der Flughafenbeauftragte der brandenburgischen Landesregierung, Rainer Bretschneider, sagte, der am Wochenende von der "Bild am Sonntag" genannte Termin hätte im "realen Geschehen keine Grundlage". Die "Bild am Sonntag" (BamS) hatte über eine Eröffnung am 30. Juni 2018 spekuliert. Dabei hatte sie sich auf ein internes Schreiben berufen, das die FBB an die Bauleitung geschickt habe.

In diesem Schreiben sei vom 30. Juni nächsten Jahres die Rede. Genauer: Die Gesellschaft habe die für die Baulei­tung zu­stän­di­ge Ob­jekt­über­wa­chung auf­ge­for­dert, ein "Pau­schal­preis­an­ge­bot" ab­zu­ge­ben, und zwar "mit der Ziel­set­zung der Er­öff­nung des Flug­ha­fens zum 30.06.2018".

Die FBB reagierte auf den Bericht mit dürren Worten: Alle Beteiligten seien mündlich und auch schriftlich aufgefordert, "die Fertigstellung des BER zügig voranzubringen", hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung.