Steht der nächste Abflug vom Personalkarussell am BER-Flughafen bevor? Nachdem Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld am Donnerstag überraschend Technikchef Jörg Marks gefeuert hat, wackelt nun offenbar sein eigener Stuhl.

Mühlenfeld hatte am vergangenen Donnerstag Marks überraschend entlassen und kurz darauf den ehemaligen Deutsche-Bahn-Manager Christoph Bretscheider als neuen Technikchef präsentiert. In einem Interview mit dem "Tagesspiegel" sagte Mühlenfeld, dass er schon seit ein paar Wochen Ersatz für Marks gesucht habe und dies dem Anteilseigner Berlin auch mitgeteilt hatte.



Senatssprecherin Claudia Sünder konnte dies gegenüber der Nachrichtenagentur dpa nicht bestätigen. "Dem widersprechen wir. Die Anteilseigner sind von der Personalentscheidung Mühlenfeld in dieser Woche völlig überrascht worden", so Sünder.