Aus Sicherheitsgründen sollen die Flugrouten am künftigen Flughafen BER verändert werden. Das bedeutet zusätzlichen Lärm für tausende Anwohner. Außerdem bekommt die bereits am stärksten von Fluglärm betroffene Gemeinde noch mehr ab.

Je nach Alternativroute steigt damit laut den Unterlagen allein westlich vom Flughafen die Zahl der Lärmbetroffenen von 15.400 auf 27.700 oder von 25.000 auf 39.500. Für die meisten betroffenen Haushalte liegt das Lärmniveau demnach bei 45 bis 55 Dezibel - was in etwa dem eines Regenschauers entspricht. Zahlen für Starts nach Osten legte die Flugsicherung nicht vor.

Weil der BER schon zum Start zu klein sein wird, sollen am Flughafen Schönefeld auch nachts und am frühen Morgen beide Startbahnen genutzt werden. Dazu sollen nun die Flugrouten geändert werden - die zuvor unter viel Streit festgelegt worden waren.

Auch diese Ausnahme-Flüge werden im Westen nun über Blankenfelde-Mahlow führen - die am stärksten von Fluglärm betroffene Gemeinde. Anschließend sollen die Maschinen zwischen Ludwigsfelde und Rangsdorf nach Süden fliegen. Auf welchen Routen genau das passieren soll, will die Kommission in ihrer nächsten Sitzung im Juli beraten ( Grafiken und weitere Details von der Flugsicherung als pdf ).

Das sofortige Abdrehen der Maschinen nach Süden sollte jedoch ohnehin nur in Ausnahmefällen gelten: wenn die Südbahn gesperrt ist oder wenn der Pilot eine Einzelfallfreigabe vom Tower anfordert. Daher spricht die Flugsicherung von marginalen Änderungen am Flugrouten-Konzept.

Bei der Sitzung der Fluglärmkommission am vergangenen Montag war ebenfalls klar geworden, dass es auch durch den geplanten Weiterbetrieb des alten Schönefelder Terminals parallel zum Flughafen BER für die Anwohner voraussichtlich lauter wird als bisher erwartet: In den nächsten sechs Jahren sei nicht mit sogenannten Lärmpausen zu rechnen, hieß es. Solche Pausen entstehen für einen Teil der Anwohner, wenn am späten Abend und am frühen Morgen nur auf einer der beiden Bahnen Flugzeuge abheben und starten. Das würde aus Sicht des Flughafens die Rollwege für die Flugzeuge zu sehr verlängern.

Für die schwerstbetroffenen Anwohner hätten die Lärmpausen ohnehin keine Entlastung gebracht, hieß es aus Blankenfelde-Mahlow. Bürgermeister Ortwin Baier forderte ein Flugverbot von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr, mindestens aber von 23.00 Uhr an. Bislang ist ein Verbot von Mitternacht bis 5.00 Uhr vorgesehen, in den zwei Stunden davor und der Stunde danach gelten Einschränkungen. Baier verlangte: "Die Brandenburger Landesregierung muss jetzt endlich zusammen mit Berlin handeln, statt weiterhin nebulös und völlig ergebnislos von 'mehr Nachtruhe' zu reden."