Krisengespräch am Freitag

Die drei Flughafengesellschafter Bund, Berlin und Brandenburg sind offenbar heftiger über die Geschäftsführung beim Flughafen BER zerstritten als bislang bekannt. Bei der Aufsichtsratssitzung am Mittwochabend sollen gleich vier Vertreter von Berlin und Bund mit ihrem Rücktritt gedroht haben, sollte Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld nicht gehen. Brandenburg hält dagegen an Mühlenfeld fest. Seit Freitagvormittag laufen nach rbb-Informationen zudem Gespräche auf höchster Ebene zwischen Berlin, Brandenburg und dem Bund. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist nicht im Plenum des Potsdamer Landtags gesehen worden, wo er sonst nie fehlt.

In der Krisensitzung des Flughafen-Aufsichtsrats in der Nacht zu Donnerstag soll es außerdem heftiger zugegangen sein als bisher bekannt. Dabei sollen die Grenzen eines fairen Miteinanders vom Aufsichtsrats-Vorsitzenden, Berlins Regierendem Bürgermeister Müller, überschritten worden sein.

Wie der rbb am Freitag aus Gesellschafterkreisen erfuhr, drohte zum einen Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin (SPD), mit seinem Rückzug als Aufsichtsratsvorsitzender, sollte Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld nicht ersetzt werden. Dazu sollen aber auch Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sowie die Bundesvertreter Rainer Bomba (Staatssekretär im Verkehrsministerium, CDU) und Werner Gatzer (Staatssekretär im Finanzministerium) bei der Sondersitzung am Mittwoch mit Rückzug gedroht haben, berichtet der " Tagesspiegel ".

Mühlenfeld war in die Kritik geraten, weil er - nach neuen Verzögerungen auf der BER-Baustelle - den Bauleiter ausgewechselt hatte. Für Technikchef Jörg Marks setzte er Ex-Bahn-Manager Christoph Bretschneider ein. Es ist unklar, ob Mühlenfeld dabei Regelverstöße beging. Der Bund und Berlin sehen das Vertrauensverhältnis erschüttert.

Auf Antrag des Bundes fand am Donnerstagabend eine Sondersitzung des Aufsichtsrates statt - ohne Ergebnis. Die Ablösung Mühlenfelds scheiterte am Widerstand Brandenburgs, wie der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Martin Burkert (SPD), am Donnerstag im rbb-Inforadio sagte. Ein nächstes Treffen ist für Montag angesetzt.

Berlin soll bei dem Treffen auch vorgeschlagen haben, dass der Flughafenkoordinator der Senatskanzlei, Engelbert Lütke Daldrup, vorübergehend die Geschäfte führt, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden ist. Dies hätten die Vertreter Brandenburgs aber abgelehnt, hieß es. Im Gespräch als Nachfolger war auch der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Rainer Bomba (CDU).

Nach dpa-Informationen gab es im Aufsichtsrat auch Stimmen für eine Rückkehr Marks'. Er ist formell noch nicht entlassen, sondern zunächst nur freigestellt.