Am Montag will der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) erneut zusammenkommen, um über die Zukunft des Flughafenchefs Karsten Mühlenfeld zu entscheiden. Die Kontrolleure kommen am Vormittag zusammen, sie setzen damit die lange Sondersitzung vom vergangenen Mittwoch fort. Da konnte man sich nicht einigen, ob Mühlenfeld entlassen werden soll oder nicht.

Insbesondere Berlins Regierender Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Michael Müller (SPD), aber auch der Vertreter des Bundes, Staatssekretär Rainer Bomba (CDU) fordern Mühlenfelds Abschied. Der Gesellschafter Brandenburg hingegen wollte bislang an dem Manager festhalten.

Inzwischen aber scheint sich die Meinung in der Brandenburger Landesregierung geändert zu haben: Am Wochenende sagte der Regierungssprecher Florian Engels, Brandenburg könne einer Ablösung Mühlenfelds zustimmen, wenn es eine "fachlich qualifizierte direkte Nachfolge" gebe. Vorangegangen waren Krisengespräche auf höchster Ebene am Freitag: Michael Müller und Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hatten sich mit dem Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) getroffen, um eine einvernehmliche Lösung für die Aufsichtsratssitzung am Montag vorzubereiten.