Gerade erst ist die Eröffnung des BER von 2017 auf 2018 verschoben worden – da wackelt offenbar auch dieser Termin schon wieder. Zwar will der neue Flughafenchef erst im Sommer einen Zeitplan vorlegen, ein Gutachten spricht aber bereits jetzt eine deutliche Sprache.

Der Flughafen BER kann möglicherweise auch 2018 nicht eröffnet werden. Das gehe aus einem Gutachten der Unternehmensberatung Roland Berger hervor, berichtet der "Tagesspiegel" am Mittwoch. In dieser "Risikoanalyse" werde die Wahrscheinlichkeit, dass der Airport im Juni 2018 eröffnet werden kann, mit drei Prozent beziffert.

Flughafen-Chef Lütke Daldrup bastelt an neuem Terminplan

Um den BER noch 2018 eröffnen zu können, müssten weitere Maßnahmen ergriffen werden, heißt es in dem Papier, aus dem der "Tagesspiegel" zitiert. Unter anderem müsse die "Leistungsfähigkeit der Projektorganisation erhöht" werden.

Außerdem listet das Gutachten eine Reihe von Mängeln auf: Unter anderem an der Verkabelung der Automatiktüren. Deren Nicht-Funktionieren war einer der Gründe für die Verschiebung der Eröffnung auf 2018.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) warnt in diesem Zusammenhang bereits vor einer weiteren Verschiebung: Wenn der BER nicht 2018 an den Start gehe, könne sich die Inbetriebnahme mindestens bis 2020 verzögern. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) sehe sich nicht in der Lage, einen Start kurzfristig zu gewährleisten.

"Die DFS hat sich auf einen Termin 2012 vorbereitet und die Anspannung hochgehalten“, sagte ihr Präsident Klaus-Dieter Scheurle dem "Handelsblatt". "Jedoch wird diese nach 2018 nicht mehr hochgehalten werden können. Bei einer späteren Inbetriebnahme des BER könnte die Mindest-Vorlauffrist deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als die bisher genannten 13 Monate."