Wie die rbb-Abendschau am Donnerstag berichtet, soll am Freitag der Projektmanager Norbert Preuß ins Kontrollgremium entsandt werden. Dabei handele es sich um einen Personalvorschlag von Bündnis90/Die Grünen.

Preuß ist promovierter Ingenieur, 61 Jahre alt und Projektmanager und Manager der CBRE Preuss Valteq GmbH, eines nach eigenen Angaben weltweit operierenden Unternehmens für gewerbliche Immobilien. Außerdem ist Preuß Honorarprofessor an der Universität Augsburg. Von 1985 bis 1992 war er in leitender Position am Neubau des Münchner Flughafens beteiligt und ist Vorstand im Deutschen Verband der Projektmanager.



Die Linken schicken den Berliner Europastaatssekretär Gerry Woop in den FBB-Aufsichtsrat. Die SPD entsendet Finanzstaatssekretärin Margaretha Sudhof. Neben diesen drei Plätzen kann Berlin noch einen weiteren Platz im FBB-Aufsichtsrat besetzen.