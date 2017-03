Nach dem personellen Neustart bei der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) wird weiter über einen möglichen Eröffnungstermin für den BER diskutiert. Der neue FBB-Geschäftsführer, Engelbert Lütke Daldrup (SPD), will im Sommer einen neuen Terminplan für die BER-Baustelle vorlegen. Dann werde man darüber diskutieren, wann ein sicherer Eröffnungstermin für den Flughafen genannt werden kann, sagte Lütke Daldrup am Dienstag im rbb.

Auf ein konkretes Datum wollte sich Lütke Daldrup nicht festlegen. Es gehe nicht um irgendeinen Termin, sondern einen, der auch eingehalten werden könne, sagte der neue Flughafenchef dem rbb-Inforadio.

Auch der Flughafen-Koordinator der Brandenburger Landesregierung, Rainer Bretschneider, will sich noch nicht festlegen. Man dürfe nicht, wie in der Vergangenheit, von Termin zu Termin springen, sagte Bretschneider am Dienstagmorgen dem rbb. Eine Aussage sollte man erst treffen, wenn man etwas auch belastbar durchhalten kann



Bretschneider gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Neu-Besetzung der Aufsichtsratsspitze. Nachdem der bisherige Aufsichtsratschef, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), am Montag sein Mandat niedergelegt hatte, will das Kontrollgremium am 17. März über einen neuen Vorsitzenden entscheiden. Bretschneider zeigte sich im Gespräch mit dem rbb-Inforadio grundsätzlich bereit, den Posten zu übernehmen.