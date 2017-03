Vor der für Mittwochabend angesetzten Sondersitzung des BER-Aufsichtsrates hat sich der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) gegen eine Ablösung von Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld ausgesprochen. "Auch wenn zwischenzeitlich klar ist, dass eine Inbetriebnahme des BER in 2017 nicht mehr erfolgen kann, so wäre es aus unserer Sicht sehr fraglich, ob ein erneuter Wechsel in der Geschäftsführung einer baldigen Fertigstellung und Inbetriebnahme des BER zuträglich wäre", hieß es in einem Brief des BDF-Präsidenten, Ralf Teckentrup, an den Chef des Aufsichtsrates, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa.