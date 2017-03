Audio: rbb | 06.03.2017 | Susanne Gugel

Porträt | Neuer Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup - Müllers Macher soll den BER retten

06.03.17 | 15:35 Uhr

Der Maschinenbauer geht - ein Stadtplaner kommt: Nach Karsten Mühlenfeld soll nun Engelbert Lütke Daldrup als Flughafen-Chef den BER an den Start bringen. Lange Jahre war Wohnungsbau das Metier des 60-Jährigen. Seit zwei Jahren aber fuchst er sich beim Pannenflughafen ein. Von Susanne Gugel



Engelbert Lütke Daldrup ist keiner, der viel plauscht und scherzt. Verspielt ist an ihm maximal seine rötliche Haartolle, ansonsten gibt er zumeist den nüchternen Faktenmenschen und konzentrierten Macher.



2014 holte Michael Müller - damals noch Bausenator unter Klaus Wowereit - Lütke Daldrup als Staatssekretär in seine Mammutverwaltung und entließ dafür einen langjährigen Parteifreund. Lütke Daldrup, der schon in den 90ern für die Berliner Bauverwaltung gearbeitet hatte, sollte für Müllers Erfolgsbilanz abliefern: schnell viele und preiswerte Wohnungen für die Stadt.

Der so Gerufene, der damals seinen Job als Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung in Thüringen an den Nagel hängte, ließ keinen Zweifel daran, dass er seinen Auftrag verstanden hatte: "Mein Kernpunkt wird sicher sein, meine Umsetzungserfahrung einzubringen, die Themen kraftvoll voranzutreiben und Entscheidungen vorzubereiten, damit wir vorankommen", stellte er damals fest.

Vor Rückschlägen nicht gefeit

Zwischen Milieuschutz, Mietenpolitik und Bauordnungsnovelle machte der promovierte Raumplaner in den Augen seines Dienstherren offenbar einen guten Job und empfahl sich für eine zusätzliche Aufgabe: im Frühjahr 2015 berief ihn Michael Müller - inzwischen selbst Regierender Bürgermeister - zum Flughafenkoordinator für das Land Berlin; als Mann für die Detailarbeit.



Dass am BER vieles anders ist als gedacht, hat Engelbert Lütke Daldrup seither mehrfach selbst erlebt. Noch im Sommer 2015 verkündete er: "Wir haben am Flughafen die Situation, dass wir eine bauliche Fertigstellung nach aktuellem Kenntnisstand im Sommer 2016 erwarten." Daraus wurde nichts - und daran hat auch Lütke Daldrups Koordinatoren-Job nichts geändert.

Pannenprojekt in Leipzig unter seiner Regie

Mit verspäteten Großprojekten und ausufernden Kosten hatte der gebürtige Niederrheiner aber auch schon früher Erfahrungen gesammelt: In Leipzig hatte er während seiner zehnjährigen Arbeit als Stadt-Baurat auch mit dem Bau des City-Tunnels unter der Innenstadt zu tun. Dieser wurde am Ende deutlich teurer und mit vier Jahren Verzögerung fertig.



Da hatte Lütke Daldrup allerdings auch schon einen anderen Job: Er folgte 2006 seinem langjährigen Leipziger Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee (SPD) ins Bundesverkehrsministerium und wurde Staatssekretär. Schon damals kam er als Vertreter des Bundes zuweilen mit der frisch aufgemachten Baustelle am BER in Berührung - nun soll er das Pannenprojekt zu Ende bringen.

Engelbert Lütke Daldrup geboren am 31. Oktober 1956 in Kranenburg (Regierungsbezirk Düsseldorf)





Studium der Raum-, Stadt- und Regionalplanung an der Universität Dortmund





1982 bis 1985 Städtebaureferendar und anschließend Baurat in Frankfurt am Main





1985 bis 1989 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität (TU) Berlin, Promotion





1989 bis 1995 Mitarbeiter in der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen Berlin, von 1992 an Referatsleiter für Hauptstadtgestaltung





1995 bis 2005 Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bau in Leipzig (Stadtbaurat); u.a. Olympia-Koordinator





2006 bis 2009 Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unter dem früheren Leipziger Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee (SPD)





2013 bis 2014 Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung IBA Thüringen GmbH in Weimar





2014 Staatssekretär für Bauen und Wohnen in Berlin





Seit Dezember 2016 Staatssekretär für die Flughafenkoordination