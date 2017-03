Stühlerücken am Flughafen BER: Ein Brandenburger ist jetzt Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg, nachdem Berlins Regierender Müller den Posten abgegeben hatte. Ein neues Eröffnungsdatum gibt es nicht - nur die Hoffnung auf 2018.

Der Brandenburger Staatssekretär Rainer Bretschneider (SPD) ist neuer Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB). Das Kontrollgremium wählte den 68-Jährigen am Freitag, wie Bretschneider nach der Sitzung sagte.



Zudem unterzeichnete der neue Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup seinen Vertrag. Der Arbeitsrechtler Manfred Bobke-von Camen wurde als Arbeitsdirektor in die Geschäftsführung bestellt. "Wir sind damit voll handlungsfähig", sagte Bretschneider nach mehreren Personalwechseln in den vergangenen Wochen. Der Aufsichtsrat kontrolliert auch den Bau des Flughafens BER.