Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg hat Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat gestellt. Das sagte ein Sprecher am Sonntag, ohne Details zu nennen. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet, die Anzeige sei eine Reaktion auf Medienberichte über Firmengeheimnisse, beispielsweise über das vertrauliche Protokoll einer Telefonkonferenz der drei Gesellschafter Berlin, Brandenburg und Bund.



Der neue Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup habe den Vorgang demnach noch als Staatssekretär in der Berliner Senatskanzlei angeschoben, bevor er am vergangenen Montag vom Aufsichtsrat zum Nachfolger des bisherigen Flughafenchefs Karsten Mühlenfeld bestellt wurde. Mühlenfeld hatte seinen Hut nehmen müssen, da er eigenmächtig Technikchef Jörg Marks freigestellt hatte.