konstanze Montag, 13.03.2017 | 20:30 Uhr

warum eine unternehmensberatung ? warum sitzen keine fachleute im neuen aufsichtsrat ? es kann doch nicht sein, dass der neue aufsichtsrat nicht mehr sachverstand hat, als der alte. er ist weiterhin politisch dominiert. die hastigen ankündigungen unhaltbarer eröffnungstermine waren immer der politik geschuldet. die zahlreichen, ruinösen umplanungen waren politisch motiviert; und auch der ursprung des scheiterns liegt in politischen entscheidungen, die einen unprofessionellen rahmen setzten und die bauleitung von anfang an überforderten. bei dem was in berlin politisch gerade läuft, kann man nur hoffen, dass nicht auch noch politische ziele in den flughafenbau mit eingefordert werden. eine härtere aufsicht und klare zielvorstellungen für die bauverantwortlichen wird es mit diesem aufsichtrat sicher nicht geben. das wäre aber die voraussetzung für die nennung eines echten eröffnungstermins.