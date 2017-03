Kommentar | BER mit neuem Chef - Viel bewegt, nichts gebaut

06.03.17 | 21:30 Uhr

Mühlenfeld ist als Flughafen-Chef abserviert, Lütke Daldrup aufgetischt. Der geschasste Marks ist wieder Technikchef, dafür fehlt ein Aufsichtsratsvorsitzender. Geht's ums Personal sind die BER-Eigner grad emsig wie nie - nur um die Baustelle kümmert sich keiner. Von Thomas Rautenberg

Ist es ein Signal des gemeinsamen Aufbruchs am Flughafen-Projekt BER - oder ist die Personalentscheidung vom Montag nur eine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner? Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte.



Fakt ist: Der bisherige Flughafen-Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld hat mit der eigenmächtigen Entlassung des Technikchefs Jörg Marks ganz ohne Not einen politischen Streit vom Zaun gebrochen, an dessen Ende er nun selbst seinen Job verliert.

Mühlenfeld muss gehen, weil die Flughafen-Eigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund das Vertrauen in den Manager verloren haben. Gegen jede Warnung hatte er den bisherigen Technikchef an die Luft gesetzt - er hatte ihn verantwortlich gemacht für den zögerlichen Baufortschritt am BER, für geplatzte Termine und nicht zuletzt für den verschobenen Flughafen-Start auf das Jahr 2018. Das wiederum wollten die politische Verantwortlichen für das Projekt - vor allem Berlin und der Bund - so nicht länger hinnehmen und schassten daraufhin Mühlenfeld.

Kein erfahrener Manager will mehr

Bezeichnend für den kritischen Zustand von Ostdeutschlands größtem Infrastruktur-Projekt ist wohl die Tatsache, dass kein international erfahrener Flughafen-Manager das Pleite-Projekt übernehmen wollte. Alle winkten ab - bis auf Berlins Flughafenkoordinator Engelbert Lütke Daldrup. Aber der ist ja auch kein Manager, sondern ein Spitzenpolitiker aus Berlin. Das Bauprojekt BER wird damit immer mehr politisiert. Von mehr baufachlicher Kompetenz, wie sie mal der Brandenburger Landesrechnungshof gefordert hatte, ist keine Rede mehr.

Staubmäuse auf der Baustelle

Mit Karsten Mühlenfeld muss auch Aufsichtsratschef Michael Müller gehen. Der BER musste in der Vergangenheit viel verkraften, aber zwei Berliner Politiker an der unmittelbaren Spitze - und das sind Müller und Lütke Daldrup - war dann auch für hiesige Verhältnisse zu viel.



Wer Müller ersetzen wird, ist derzeit noch offen und soll Mitte März bei der nächsten regulären Aufsichtsratssitzung entschieden werden. Wie es heißt, hat Brandenburg schon den Finger gehoben. Vielleicht soll Rainer Bretschneider - seines Zeichens ebenfalls Staatssekretär - das Amt übernehmen.



Personell haben die Verantwortlichen beim BER also viel bewegt. Bei dem Hin und Her zwischen Politik, Geschäftsführung und Aufsichtsrat kann man fast den Überblick verlieren. Aber auf der Baustelle selbst hat sich durch die Entscheidungen nichts getan. Dabei sollen nach einem internen Papier der Flughafengesellschaft, das am Montag bekannt wurde, die Probleme beispielsweise mit der Brandschutzanlage noch viel größer sein als bislang bekannt.



Der BER hat mit Lütke Daldrup zwar einen neuen Flughafen-Chef. Doch auf die entscheidende Frage, wann der neue Airport an den Start gehen kann - ob 2018 oder noch später - wird es wohl noch lange keine schlüssige Antwort geben.