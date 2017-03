Nach mehrstündigen Vorgesprächen stießen am Abend Mühlenfeld sowie Finanzgeschäftsführerin Heike Fölster zu der Runde. Ergebnisse drangen aber zunächst nicht außen. Die Sitzung dauerte auch am späten Mittwochabend noch an. "Der Aufsichtsrat tagt noch", bestätigte ein Flughafensprecher. Eine für den Abend erwogene Pressekonferenz wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Aufsichtsrat der Berliner Flughafengesellschaft ist am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammengetroffen. In der Führungskrise berät das Gremium über die Zukunft von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld.

Verärgerung herrscht in Teilen des Aufsichtsrats darüber, dass Mühlenfeld in der vergangenen Woche im Alleingang den Technikchef Jörg Marks entlassen hatte. Der rbb hatte zuvor aus Gesellschafterkreisen erfahren, dass vor allem das Land Berlin sondierte, ob eine Rückkehr Marks' möglich ist.

Rückendeckung für Mühlenfeld gab es von den Airlines. Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) sprach sich vor der Sitzung für einen Verbleib des BER-Chefs aus. "Auch wenn zwischenzeitlich klar ist, dass eine Inbetriebnahme des BER in 2017 nicht mehr erfolgen kann, so wäre es aus unserer Sicht sehr fraglich, ob ein erneuter Wechsel in der Geschäftsführung einer baldigen Fertigstellung und Inbetriebnahme des BER zuträglich wäre", hieß es in einem Brief des BDF-Präsidenten, Ralf Teckentrup, an den Chef des Aufsichtsrates, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD).