Audio: Inforadio | 17.03.2017 | Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler Berlin

Umfrage unter Aktivisten - Warum geht niemand wegen der BER-Pannen auf die Barrikaden?

17.03.17 | 18:00 Uhr

Demos gehören in Berlin zum Stadtbild. Aber regelmäßige große Proteste gegen den BER? Fehlanzeige - die gibt es schlichtweg nicht. Experten sehen dafür unterschiedliche Gründe - zum Beispiel einen ganz praktischen: Der BER ist einfach zu weit weg vom Zentrum.



Der Flughafen BER ist ein Dauerthema. Die Eröffnung wird immer wieder verschoben, das Bauprojekt wird immer teurer, das Personal wird ausgetauscht, Affären kommen ans Licht - und trotzdem gibt es kaum öffentliche Protestkundgebungen.

"Ich denke, das hat damit zu tun, dass sich die meisten Menschen die Milliardenbeträge, um die es hier geht, gar nicht mehr vorstellen können", sagt etwa Alexander Kraus, der Chef des Berliner Bundes der Steuerzahler, im Gespräch mit dem rbb-Inforadio. Ihn hätten durchaus viele Aufrufe erreicht, als Bund der Steuerzahler in Sachen BER aktiv zu werden. "Ich glaube schon, dass das Thema die Leute sehr ärgert." Dafür, dass es wenig öffentlichen Protest gibt, nennt er einen ganz praktischen Grund: "Dass da nicht demonstriert wird, mag daran liegen, dass man da momentan eben nicht so einfach hinkommt. Wenn der BER in der Stadt liegen würde, sähe das vielleicht anders aus."

"Der Flughafen ist weit weg"

Ähnlich argumentiert auch Matthias Clausen von der Initiative "Kotti & Co", die gegen steigende Mieten rund um das Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg kämpft. "Der Flughafen hat einfach den Vorteil, dass er weit weg ist, in einem Gebiet, in das ich nie komme. Ich bin natürlich, wie jeder andere, noch nie von dort abgeflogen. Niemand hat eine Beziehung dazu", sagt er. Daher bleibe das Thema BER sehr abstrakt. Dabei ließen sich die Ausgaben, die sich dort anhäufen, aus seiner Sicht durchaus konkretisieren - auch mit Blick auf das Thema seiner eigenen Initiative. "Wir haben Modellrechnungen vorgestellt, was es kosten würde, rund um das Kottbusser Tor die Sozialwohnungen zu retten. Wenn der Flughafen vielleicht zwei Monate früher eröffnet würde, wäre die Kohle drin, die man dafür braucht", sagt er. "Wenn man diese zwei Gedanken verbindet, ist es total empörend und wahnsinnig. Aber diese Verbindung wird oft nicht hergestellt."

Der Publizist und Historiker Michael S. Cullen

Eine simplere Erklärung für das Ausbleiben des Protests hat der Historiker und Publizist Michael S. Cullen: "Die Berliner sind bequem", sagt er. Es gehe ihnen sehr gut mit ihren vielen Freiheiten und Freizeitmöglichkeiten. "Warum sollte man sich um etwas kümmern, das noch nicht da ist? Das könnte man tun, wenn das Ding fertig ist." Enrico Schönberg dagegen, der sich beim Bündnis "Stadt von unten" für eine Stadtentwicklung einsetzt, die Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen zur Gestaltung Berlins teilhaben lässt, weist darauf hin, dass es durchaus Initiativen gebe. Beispielsweise in Sachen Lärmschutz hätte es viele Proteste gegeben. Allerdings hätten die eben nicht mitten in Berlin stattgefunden. "Man schaut sehr auf die Innenstadt und weniger auf den Rand und das Umfeld des Flughafens."

"Das Thema ist komplex"

Einen weiteren entscheidender Grund für das geringe Demoaufkommen in Sachen BER sehen die befragten Aktivisten in der Komplexität des BER: seinen Strukturen, seinen vielen Gremien und den über Bund und Länder verteilten Zuständigkeiten. "Da den Überblick zu bewahren, wer an welchen Prozessen insgesamt beteiligt ist, ist nicht einfach", sagt Schönberg. "Das heißt, der Protest wird auf einer höheren Ebene auch schwieriger und anspruchsvoller." Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler argumentiert ähnlich: "Man sieht ja auch an den Untersuchungsausschüssen, dass das Thema so komplex ist, dass man da kaum jemanden rechtlich verantwortlich machen kann." Publizist Michael S. Cullen hat schließlich noch eine ganz andere Vermutung für die Zurückhaltung: "Solange am BER noch gebaut wird, wird Tegel nicht geschlossen." Dass es in Berlin künftig nur noch einen Flughafen geben soll, im Gegensatz zu London und New York, hält er für falsch - und viele Berliner sehen das seiner Einschätzung nach genauso. "Wir brauchen mehr Flughäfen, wenn die Stadt größer wird", argumentiert er. "Warum sollte Berlin nur einen einzigen Flughafen haben, wie eine Kleinstadt? Berlin ist keine Kleinstadt."