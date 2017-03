Gerd Potsdam Sonntag, 19.03.2017 | 17:54 Uhr

Was qualifiziert denn diesen Mann für diesen Job ?

hier werden sich die Pöstchens zu geschachert ohne Ende .. Der Filz in Berlin ist Meterdick ….

Aber ist ja nicht unser Geld, bezahlt ja der Staat.. das ich nicht lache .. ein Hohn an jeden normal Verdiener ist dieser Filz am Flughafen und in der Berliner Politik !!!

… aber solange die Leute nicht auf die Straße gehen, ist alles noch gut .. geht es uns doch ausgezeichnet