Schon mehrfach wurde das Schallschutzprogramm für die Anwohner am Flughafen BER in Schönefeld gerügt. Nun ändert die Flughafengesellschaft ihr Programm. Die Grundlage für die Lärmberechnung habe sich nämlich seit den 90er Jahren deutlich geändert, heißt es jetzt. Inzwischen seien die Flugzeuge leiser.

Deutlich zurückgegangen sind die Beanstandungen, die das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) im hessischen Langen aus Berlin und Brandenburg erreicht hat. Dort soll geprüft werden, ob es Anhaltspunkte für Ordnungswidrigkeiten gibt. Wie ein Sprecher des Amtes auf Anfrage sagte, sank die Zahl der eingegangenen Klagen wegen Fluglärms in Schönefeld von 132 (2011) auf nur noch zwölf im Vorjahr.



Mit deutlich weniger Beschwerden als in Brandenburg musste sich die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt befassen. Dort gingen seit Jahren unverändert täglich ein bis zwei Klagen ein, sagte ein Sprecher - zu beiden Berliner Flughäfen. Auch das BAF erreichten nur wenige Beschwerden zum Flugverkehr in Tegel. Erstmals nach drei Jahren musste die Langener Behörde eigenen Angaben zufolge 2012 wieder drei Fälle bearbeiten. Im gesamten Jahr 2015 gab es dort nur eine Lärmbeschwerde zum Flugverkehr in Tegel.