Der Berliner Senat hat am Dienstag das Volksbegehren zur Offenhaltung des Flughafens Tegel auch nach der Eröffnung des neuen Flughafen BER in Schönefeld abgelehnt. Der Senat plant auf dem Gelände in Tegel nach der Schließung den Bau von Wohnungen und eines Forschungsparks.

Der Weiterbetrieb des Flughafens würde nicht den politischen Zielsetzungen und dem Landesentwicklungsplan entsprechen, hieß es zur Begründung. Im Entwicklungsplan sei der Ausbau in Schönefeld als Single-Airport geregelt.