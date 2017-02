Video: Abendschau | 12.08.2016 | Torsten Mandalka

Der Putschversuch und die Folgen - Welchen Einfluss hat Erdogan auf Berlins türkische Community?

12.08.16 | 20:51 Uhr

Der Putschversuch in der Türkei hat die Gräben innerhalb der türkischen Gemeinschaft in Berlin vertieft. Die Anhänger von Erdogan und Gülen stehen sich offenbar unversöhnlich gegenüber. Doch wie sehr ist der Einfluss der Türkei auf die Verbände, Moscheen und die Muslime generell gewachsen? Von Torsten Mandalka

Wochenmärkte, Geschäfte, mittelständische Unternehmen und Kultur: Das türkische Leben in Berlin ist so vielschichtig und unterschiedlich, wie die Menschen. Doch seit dem Putschversuch in der Türkei liegt ein Schatten über dem deutsch-türkischen Verhältnis, der sich auch auf Berlin auswirkt.

Der Islamwissenschaftler Ralph Ghadban.

Die Anhänger vom türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdogan machen jetzt heftige Lobby-Politik, meint der Islamwissenschaftler Ralph Ghadban. "Sie nehmen keine Rücksicht mehr auf die Mehrheitsgesellschaft. Die fühlen sich in einer Position der Stärke und werden darin von der türkischen Regierung unterstützt", sagte Ghadban dem rbb.

Direkter Einfluss auf die muslimischen Verbände?

Doch wer steht in Deutschland und Berlin für welche Inhalte? Zum einen gibt es den Islamverband und Moscheeverein Ditib. Er betreibt zum Beispiel die Sehitlik Moschee, die größte Berliner Moschee am Neuköllner Columbiadamm. Von Ditib heißt es immer wieder, dass dort das Ministerium für religiöse Angelegenheiten in Ankara das Sagen habe und Beiräte sowie Imame stelle. Erdogans AKP-regierte Türkei nehme also direkten Einfluss.

Ahmet Basar Sen, türkischer Generalkonsul in Berlin.

Dem widerspricht allerdings der türkische Generalkonsul Ahmet Basar Sen in Berlin. "Ditib ist ja auch eine von Türken gegründete Organisation. Natürlich sind die sehr daran interessiert, was in der Türkei passiert", meint der Diplomat. "Wenn ein Putschversuch auf die demokratische Türkei gemacht wird, ist es ganz normal, dass sich die Menschen für die Demokratie aussprechen und gegen die Putschisten."

Ditib lehnt Interviewanfragen ab

Doch warum äußert man sich bei Ditib nicht selbst dazu? Interviewanfragen lehnte sowohl der Berliner Landesverband als auch die Bundeszentrale in Köln ab. In der schriftlichen Begründung per E-Mail heißt es: Man äußere sich nicht zu politischen Angelegenheiten. Doch in Predigten und Pressemitteilungen positioniert man sich durchaus pro Erdogan und gegen Gülen, wie auch der Journalist Süleyman Bag beobachtet hat. "Wenn man sich das Ganze inhaltlich anschaut, ist es so, dass der Einfluss von Ankara sehr stark ist - angefangen bei den Freitagspredigten bis zu den Imamen, die letztendlich die Lesart der Politik in Moscheegemeinden tragen", sagt Bag.



Der Journalist Süleyman Bag.

Dass Süleyman Bag den Moscheeverein Ditib kritisch sieht, überrascht nicht. Er selbst ist nicht unabhängig. Seine Arbeitgeber, DTJ-online und die Tageszeitung Zaman, gelten als Gülen-nah. Der in den USA lebende Prediger Fethullah Gülen und seine Hizmet-Bewegung werden vom türkischen Präsidenten Erdogan bezichtigt, Drahtzieher des Putschversuchs gewesen zu sein.

Berliner Politik bleibt gelassen