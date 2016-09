AfD erklärt Streit um Besuchergruppe für beendet - Querelen hinter verschlossenen Türen

28.09.16 | 14:06 Uhr

Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat bei nur einer Gegenstimme ihrem Vorstand das Vertrauen ausgesprochen, hieß es in einer Mitteilung. Man habe alle offenen Fragen zu einer umstrittenen Besuchergruppe geklärt. Doch intern rumort es. Von Amelie Ernst





Es brodelt in der Brandenburger AfD-Fraktion – zumindest hinter vorgehaltener Hand: Denn einigen Fraktionsmitgliedern ist der Kurs von Fraktionschef Alexander Gauland offenbar zu rechtslastig. Nun ist Gauland zurück aus dem Sommerurlaub und leitete am Dienstag wieder die Fraktionssitzung. Ursprünglich sollte es da auch um eine ominöse Besuchergruppe aus dem Kreis Teltow-Fläming gehen, die vor drei Wochen im Landtag mit angeblichen Waffen am Gürtel und dicken Autos für Aufsehen gesorgt hatte.

Gauland betont Vertrauen zu allen Fraktionsmitgliedern

Gibt es zwei Flügel in der Brandenburger AfD-Fraktion? Die einen bemüht um ein solides Image, die anderen offen für halbseidene Besucher? Darüber hatte sich manch einer Aufklärung erhofft, nach der Rückkehr von Fraktionschef Alexander Gauland. Doch der will von Spaltung oder gar Flügelkampf in seiner Fraktion nichts wissen. "Da ich zu allen Mitgliedern der Fraktion Vertrauen habe, weiß ich, dass sie mit schwierigen Fragen zu mir kommen", sagte Gauland, "und ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo eine rote Linie überschritten worden ist und bestimmt nicht durch eine Besuchergruppe." An dem Tag sei er auch gar nicht im Landtag gewesen, glaube er. Sagt Gauland. Auch seine Kritiker hielten sich zurück – die ominöse Besuchergruppe jedenfalls brachten sie in der Fraktion dann doch nicht auf die Tagesordnung. "Wir haben über diese Frage nicht geredet, bis jetzt, sondern die Plenarsitzung vorbereitet", sagte Gauland zunächst. Die Plenarsitzung war wichtiger, schließlich stand die Haushaltsdebatte an. Doch sonderlich viel Konkretes war von Gauland nicht zu erfahren: "Wir sind keine begeisterten Anhänger dieses Doppelhaushalts und halten diesen Haushalt in vielen Formen für falsch." Später hieß es in einer Mitteilung dann, man habe alle offenen Fragen zu der Besuchergruppe geklärt.

Besuchergruppe führt zu verstärkter Sicherheit im Landtag

Die anderen Fraktionen gehen in Bezug auf die Plenarsitzung deutlich stärker ins Detail – und wundern sich über die Besucherauswahl der AfD-Fraktion. An sich sei die jedem Abgeordneten freigestellt. Waffen im Landtag blieben allerdings verboten, so CDU-Geschäftsführer Jan Redmann: "Die Vorfälle, die es im Umfeld der AfD-Fraktion gab, haben dazu geführt, dass zukünftig bei Verstößen unmittelbar der Sicherheitsdienst zur Verfügung steht und auch eingreifen kann, um die Hausordnung durchzusetzen." Der Auftritt der Besuchergruppe hatte eine generelle Debatte über die Sicherheit im Landtag ausgelöst. Redmann hätte sich gewünscht, "dass solche Maßnahmen nicht notwendig sind. Aber wenn es einzelne Fraktionen gibt, die mit ihren Abgeordnetenrechten nicht verantwortungsvoll umgehen, dann bleibt uns nichts anderes übrig." Die Grünen sind weiter gegen generelle Sicherheitskontrollen im Landtag, dies sei schließlich ein offenes Haus, findet Grünen-Fraktionschef Axel Vogel. "Wenn allerdings die AfD hier einmal NPD-Kreisverbände einladen sollte, dann würde ich darüber noch einmal diskutieren wollen", sagt Vogel, "aber ich hoffe, das steht nicht im Raum."



"Das kann immer wieder vorkommen"