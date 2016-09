Sexismus-Debatte in der CDU - Eine Partei im Seifenopern-Modus

28.09.16 | 11:42 Uhr

In der Berliner CDU tobt eine Schlammschlacht, ausgelöst durch den offenen Brief der 26-jährigen Unionspolitikerin Jenna Behrends. Es geht um den Umgang mit Frauen in der Hauptstadt-CDU. Noch-Parteichef Frank Henkel, der dabei besonders in der Kritik steht, macht sich auffällig rar – und gibt Parteifreunden Rätsel auf. Von Thorsten Gabriel

Auf so viel Ratlosigkeit trifft man selten bei den Berliner Christdemokraten. Was ist das, was da gerade geschieht, fragen sich einige, mit denen man spricht – darunter auch führende Köpfe der Partei. "Fühlt sich ein bisschen an wie 'House of Cards'", versucht sich einer an einem Vergleich mit der erfolgreichen amerikanischen TV-Serie um Macht und Intrigen im Politikbetrieb. Andere sprechen von einem Déjà-vu-Erlebnis: "Hatten wir das nicht schon mal, Mitte der 2000er Jahre?"

Vorwürfe und Gegenvorwürfe

Ja, stimmt beides. Binnen weniger Stunden hat die Berliner CDU unversehens in den Seifenopern-Modus geschaltet. So viel schmutzige Wäsche wurde schon lange nicht mehr auf offener Bühne gewaschen. "Man schämt sich ja, die Zeitung aufzuschlagen", sagt einer aus der oberen Parteietage. Erst der offene Brief der jungen CDU-Politikerin Jenna Behrends und darauf folgend die teils heftigen Reaktionen aus so ziemlich allen Ebenen der Partei, von der Bundesspitze bis zur örtlichen Frauen-Union. Vorwürfe und Gegenvorwürfe. Ermutigungen und Erniedrigungen.

Und mittendrin: Frank Henkel. Der Parteichef soll laut Behrends auf einem Parteitag zunächst ihre dreijährige Tochter mit den Worten "Oh, eine kleine süße Maus" begrüßt haben und anschließend sie selbst mit: "Und eine große süße Maus". Außerdem berichtet Behrends von einem Vier-Augen-Gespräch zwischen dem CDU-Abgeordneten Sven Rissmann und Henkel, in dem Henkel ihn gefragt haben soll: "Fickst du die?" Als Quelle verweist Behrends auf Rissmann selbst. Der allerdings wird in der Presse damit zitiert, dass er sich an den Wortlaut nicht mehr erinnern könne. Henkel zeigte sich in einer knappen schriftlichen Erklärung am Freitag lediglich "verwundert" und auch "ein bisschen enttäuscht über Inhalt und Stil" des Briefes, verlor zu den Zitaten allerdings kein Wort.

Spekulieren über Henkels Zukunft

Das ist es, was viele so ratlos macht in der Partei. Wen man auch spricht, alle sagen sie: Die "Maus-Begrüßung", ja, die passe zu Henkel. So etwas rutsche dem schon mal raus. Aber die Frage mit dem "bösen F-Wort"? Das können sich viele nicht vorstellen. Umso mehr rätseln sie deshalb darüber, warum Henkel am Freitag darüber schwieg. "Warum hat er nicht einfach das eine dementiert und zum anderen gesagt: 'Ja, ich hab Frau Behrends so begrüßt, das war spontan, das war dumm von mir, es tut mir leid'?", bekommt man so und ähnlich gleich von mehreren Seiten zu hören. Und auch, dass Behrends zwar zu Recht Sexismus in der Partei anprangere, Frank Henkel dafür aber ein schlechtes Beispiel sei. In der Tat fiel der 52-jährige bislang nicht durch herabwürdigende Äußerungen gegenüber Parteifreundinnen auf. Da wissen langjährige Unionspolitikerinnen von ganz anderen Kalibern zu berichten. Henkels Schweigen verkompliziert die ohnehin schon unübersichtliche Gemengelage zusätzlich. Denn im Windschatten der von Jenna Behrends angestoßenen Sexismus-Debatte wittern andere in der Berliner CDU nun die Chance, den glücklosen Parteichef früher als erst im kommenden Jahr zu entthronen. Henkel hatte dem Vernehmen nach seinen sofortigen Rücktritt am Tag nach der Wahl zwar angeboten, Präsidium und Vorstand der Union waren jedoch übereingekommen, erst zur nächsten turnusmäßigen Vorstandswahl im Frühjahr 2017 einen "geordneten Wechsel" zu vollziehen.

Die Rolle des Bundesgeneralsekretärs

Auf die Frage allerdings, wie lange sich Henkel nun noch halten könne, stößt man selbst bei denen, die meinen, ihn gut zu kennen, auf Schulterzucken. Wie schon öfter in Krisensituationen, bleibt Henkel vielen ein Mysterium. Gut möglich, dass er schon bald sage, es reicht, spekulieren die einen. Andere geben zu bedenken, dass er seine politische Zukunft bereits vage als künftiger Parlaments-Vizepräsident gesehen habe. So lange er sich dafür noch Chancen ausrechne, dürfte er wohl im Amt verbleiben. Diese Chancen allerdings, so scheint es, sind in den vergangenen Stunden dramatisch gesunken – nicht zuletzt durch sein eigenes Kommunikationsverhalten.

So oder so ist die Debatte der Partei längst entglitten. Das sei ein "chaotisches Etwas", beschreibt ein Mitglied des Abgeordnetenhauses das, was andere Schlammschlacht nennen. Die von einigen gestreute Vermutung, dass hinter dem Impuls von Behrends in Wahrheit eine Strategie aus Bundesparteikreisen stecke um den Berliner Landesverband aufzumischen, halten Kenner aus oberen Parteietagen dann doch für abwegig. Klar ist nur, dass Bundes-CDU-Generalsekretär Peter Tauber seine Rolle in der Seifenoper hat. Er bestätigte per "Bild am Sonntag" – auch dies etwas, was etliche Parteifreunde fassungslos macht – dass er mit Jenna Behrends "geflirtet" habe, mehr aber auch nicht. Es war eine Reaktion auf öffentliche Äußerungen der Vorsitzenden der Frauen-Union Mitte, Sandra Cegla. Die hatte eidesstattlich versichert, Behrends habe ihr persönlich von einer Affäre mit Tauber berichtet. Soviel zum Debattenniveau.

