Nach den tödlichen Schüssen auf einen Flüchtling in Berlin wird erneut über den Einsatz von Schusswaffen bei der Polizei debattiert. Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert die schnelle Einführung von Elektroschockwaffen, sogenannten Tasern, wie sie beispielsweise in den USA eingesetzt werden.

Die tödlichen Schüsse auf einen Flüchtling in Berlin haben zu einer neuen Debatte über die Einführung von Elektroschockwaffen, sogenannten Tasern, geführt. Bodo Pfalzgraf von der Deutschen Polizeigewerkschaft Berlin sagte dem rbb am Mittwochabend, dass der Taser zwar "keine Wunderwaffe" sei, dass er aber die "Zwangsmittel-Lücke" schließen würde, die es bei der Polizei gebe.

Beispiele aus anderen Ländern zeigten, dass der Taser "durchaus hilfreich" eingesetzt werden kann, führte der Polizei-Gewerkschafter aus. Bedingung dafür sei aber, dass alle Polizeikräfte damit ausgestattet seien, dass die Beamten entsprechend gut ausgebildet würden und die jeweilige Situation den Einsatz des Tasers auch erlaube.



In Notfällen stehe Polizisten bisher letztlich nur die Schusswaffe zur Verfügung, sagte Pfalzgraf der rbb-Abendschau. Es sei aber eine Illusion zu glauben, dass diese ohne tödliches Risiko eingesetzt werden könne. In einer "absoluten Stresssituation" bleibe "schlichtweg keine Zeit mehr, auf die Füße oder auf die Arme und Beine zu schießen", sagte Pfalzgraf. Außerdem brauche man in so einer Lage eine "Mann-Stop-Wirkung", so dass dann der "Nothilfeschuss" angesetzt werde.